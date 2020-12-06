Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı

Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı Sınıf öğretmeni Atile Tikit: "Boşta olsa sınıfım duygusal anlamda çok şey hatırlattı" "Sınıf atmosferinde ders anlatmak bana iyi geldi" "En kısa zamanda öğrencilerime kavuşmak istiyorum" Afyonkarahisar'da bir ilkokul öğretmeni, yakalandığı korona...

Koronayı yenen öğretmen soluğu sınıfında aldı

Sınıf öğretmeni Atile Tikit:

"Boşta olsa sınıfım duygusal anlamda çok şey hatırlattı"

"Sınıf atmosferinde ders anlatmak bana iyi geldi"

"En kısa zamanda öğrencilerime kavuşmak istiyorum"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir ilkokul öğretmeni, yakalandığı korona virüsü atlatmasının ardından karantina süresi biter bitmez soluğu çok sevdiği sınıfında aldı. Boş sınıfta öğrencileri ile online olarak ders yapan Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Akile Tikit, boşta olsa çok özlediği sınıfına kavuştu.

Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Akile Tikit, geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. Uzun süre tedavi gören ve hastalığı atlatan Akile öğretmen, karantina süresinin bitmesinin ardından soluğu çok sevdiği okulunda aldı. Boş sınıfta öğrencileri ile EBA üzerinden online olarak ders yapan Tikit, karantina sürecinin çok zor olduğunu belirterek, öğrencilerini çok özlediğini söyledi. Tikit, "Hiç kimsenin başına gelmesini istemem. Sadece kendimizin tedbir alması yetmiyor, herkesin tedbir alması lazım. Bu süreçte öğrencilerimizden de ayrı kalıyoruz. Herkesten ricamız maske, sosyal mesafe ve hijyenimize dikkat edersek inşallah bu süreci atlatacağız. Ciddi bir şekilde kötü bir hastalık. Çok özlüyorum öğrencilerimi. Tatillerde bile internet üzerinden ders yapıyorduk biz ama bu hastalık sürecinde çok zordu. Onlarla görüşemedik çok uzun bir süre, onlar da beni çok özlemiş, ben de onları çok özledim. Uzaktan da olsa onların sağlıklı olduğunu bilmek beni mutlu ediyor. İnşallah en kısa zamanda öğrencilerime kavuşmak istiyorum" dedi.

"Boşta olsa sınıfta ders yapmak bana iyi geldi"

Boşta olsa sınıfın duygusal anlamda birçok şey hatırlattığını kaydeden Tikit, "Kısa süre de olsa sınıf atmosferinde ders anlatmak bana da iyi geldi. Öğrencilerim de çok sevindiler bu sürprize ve onlar da çok mutlu oldular. Onları çok seviyorum. Bu süreci evlerinde sıkılmadan atlatmaları için elimden gelen he şeyi yapıyorum. Mutlu günlerde, sağlıklı günlerde kavuşmak istiyorum öğrencilerimle" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT