Koronayı yenen Levent Dörter maskesiz!
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Koronayı yenen Levent Dörter maskesiz!

Koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan şarkıcı Levent Dörter, Nişantaşı'nda maskesiz olarak objektiflere yansıdı.

Koronayı yenen Levent Dörter maskesiz!
13.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:06

Dörter, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la bu yıl eylül ayı için aldıkları evlilik tarihini ekonomik sebeplerden dolayı ertelediklerini söyledi. Yakında bir yerde yemek yediğini, Nişantaşı'nda oturduğu ve kısa mesafeye gidip geldiği için maske kullanmadığını söyleyen Dörter, hastalık sonrası plazma bağışçısı olduğunu anlatıp şöyle konuştu "Antikora geçtik şu an bir hastamız olursa yardım edebilirim, sağlık bakanlığının listesindeyim. Seve seve plazma bağışı yapabilirim. Hastalık henüz çözülmediği için şu an tekrar hasta olur muyum olamaz mıyım? Bilmiyorum. Maskem vardı yakın mesafeye gideceğim diye takmadım"& ; & ;

Geçinemiyoruz diyenlere inanmıyorum

Salgın sonrası 'geçinemiyoruz' açıklaması yapan ünlülere inanmadığını ancak bu süreçte sahneye çıkamayan sanatçılarla çalışan teknik ekiplerin işsiz kaldığını belirten şarkıcı "Ben 15 yıldır şarkı söylüyorum, dün başlamadığım için internet gelirim, var yatırımlarımız var, besteler verdik, onların geliriyle geçiniyorum ama yatırım yapmak bu dönemde imkansız. Simitçinin de işi sanayicinin de işi sekteye uğradı. Ünlüler gibi düşünmeyelim görsel sanatla uğraşanlar hep şöyle değerlendirdi. Şu an sahneye çıkamayan sanatçıların arkasında yüzlerce insan ekmek yiyor serzeniş buna. 'Ben aç kaldım değil, ben doymazsam benim ekibimin çoluğu çocuğu aç kalıyor'. Aslında bunu demek istediler bence. Ben ve Dilan ekiplerimizi aradık bir şeye ihtiyacınız varsa bize ulaşın dedik. Geçinemiyoruz diyenler de var ama ben onlara pek inanmıyorum" şeklinde konuştu.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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