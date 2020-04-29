Koronayı yenen hemşire: "En yakın zamanda görevimin başına dönmek istiyorum"
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Koronayı yenen hemşire: "En yakın zamanda görevimin başına dönmek istiyorum"

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığı esnada korona virüse (Covid-19) yakalanan ve yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hemşire, "En yakın zamanda görevimin başına dönmek istiyorum" dedi.

Koronayı yenen hemşire:
29.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:14

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığı esnada korona virüse (Covid-19) yakalanan ve yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hemşire, "En yakın zamanda görevimin başına dönmek istiyorum" dedi.

Giresun'da görev yapan 39 yaşındaki hemşire Elif Kaşıkçı, bir süre önce yüksek ateş, halsizlik ve eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Korona virüsü testi pozitif çıkan hemşire, Medical Park Ordu Hastanesinde tedaviye alındı. Yaklaşık 20 gün boyunca zorlu tedavisi tamamlanan Kaşıkçı, alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, hastanın zorlu bir süreç geçirdiğini ancak ekip olarak son basamağı kullanarak tedavi sürecini devam ettirdiklerini belirterek, "Başta uyguladığımız tedavi yeterli olmayınca bir sonraki basamağı kullandık. Evdeki tedavisine devam edecek. Çok ağır belirtileri oldu, oksijenleri düştü. Tomografisinde ilerleme oldu, kandaki enfeksiyon ilerlerdi. Özellikle öksürük ve nefes darlığı ile çok uğraştık ama bugün çok şükür tedavi edebildik. Artık kan tablosu da normale döndü. Hastamızın bilinçli olması da bu savaşı atlatmasına yardımcı oldu" diye konuştu.

"Süreç çok kötüydü"

Sağlık personeli olduğu için kendisine virüsün çalıştığı hastaneden bulaştığını düşündüğünü belirten Elif Kaşıkçı, "Yaşadığım süreç çok kötüydü. Zor günler geçirdim ama doktorlarım ve hemşire arkadaşlarımızın sayesinde çok şükür bu süreci atlattım. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. 20 gündür hastanede yatıyorum. Kendim de hemşire olduğum için hastaneden bulaştığını düşünüyorum. Ateş ve halsizlik şikayetleri ile başlamıştı" dedi.

"Mesleğime geri dönmek istiyorum"

Bağış yapmayı düşündüğünü ancak doğum yaptığı için plazma veremediğini ifade eden Kaşıkçı, "İnşallah mesleğime geri dönmek istiyorum. Şuanda Sağlık Bakanımızın da açıkladığı üzere süreç çok iyi gidiyor, inşallah insanlar bu rahatlığa kendilerini alıştırmazlar ve boşluğa bırakmazlar. Evde kalın, evde hayat var diyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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