Koronayı yenen genç hemşire alkışlarla taburcu oldu
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Koronayı yenen genç hemşire alkışlarla taburcu oldu

Koronayı yenen genç hemşire alkışlarla taburcu oldu
30.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:31

Koronayı yenen genç hemşire alkışlarla taburcu oldu Korona virüs hastalığına yakalanan genç hemşire, koronayı yenerek meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Koronayı yenen genç hemşire alkışlarla taburcu oldu

KASTAMONU - Korona virüs hastalığına yakalanan genç hemşire, koronayı yenerek meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alınan 43 yaşındaki Nilay Topçu isimli hemşire, yapılan tedavi sonucunda durumunun negatife dönmesiyle birlikte taburcu edildi. Yoğun bakım çalışanları arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu olan Hemşire Nilay Topçu, taburcu olduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Koronayı yenen genç hemşire alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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