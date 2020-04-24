Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
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Osmaniye, Haber

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs tedavisi gören 3 hasta sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 3 hasta sağlıklarına kavuşmalarının ardından...

24.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:50
Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs tedavisi gören 3 hasta sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi

OSMANİYE - Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 3 hasta sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlar arasında taburcu edildi. Bir süredir Osmaniye Devlet Hastanesine Korona virüs tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları arasında evlerine taburcu edildi. Taburcu edilen 3 hastanın evde 14 gün boyunca izolasyon altında olacaklarını belirten Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz yaptığı açıklamada "Bugün 3 hastamızı uzun süren yoğun bakım ve solunum cihazı tedavisinin ardından, iyileşerek evlerine, ailelerinin yanlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalarımızın bundan sonraki süreçte evlerinde kendilerini 14 gün izolasyona alacaklardır. Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık, bir büyük alkışı da bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir." Dedi

Koronayı yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

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