Koronayı yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin
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Koronayı yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin

MERSİN'de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarıda bulunarak, "Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin" dedi.

Koronayı yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin
30.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:51

MERSİN'de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarıda bulunarak, "Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin" dedi.

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti. Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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