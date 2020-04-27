Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu
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Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu

Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu Sivas'ta Korona virüsü yenen hasta sayısı, tedavi gören hasta sayısını geçti Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle tedavi gören 111 hasta taburcu oldu.

Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu
27.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:52

Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu

Sivas'ta Korona virüsü yenen hasta sayısı, tedavi gören hasta sayısını geçti

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle tedavi gören 111 hasta taburcu oldu.

Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören yaşlı adam sağlık çalışanların alkışları arasında 'Rabbim razı olsun' diyerek taburcu oldu. Yaşlı adamın Koronayı yenerek taburcu olmasıyla birlikte Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) yenen hasta sayısı 111 oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaşlı adamın taburcu olurken çekilen görüntülerini sosyal medya hesapında paylaşarak, "Kıymetli Sivaslılar, aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibariyle. hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" ifadelerini kullandı.

Koronayı yenen 111. hasta da taburcu oldu

Kaynak: İHA

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