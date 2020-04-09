Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası
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Akhisar, Manisa

Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası

Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs nedeniyle vatandaşların evde kalmasını fırsat bilen 5 kişi, sokakta darbuka çalıp "Erik Dalı" şarkısını söyleyerek para topladı.

09.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:55

Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs nedeniyle vatandaşların evde kalmasını fırsat bilen 5 kişi, sokakta darbuka çalıp "Erik Dalı" şarkısını söyleyerek para topladı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan korona virüs fırsatçısı 5 kişiden 3'üne sosyal mesafeyi ihlalden 20 yaşından küçük 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korona virüs fırsatçıları evde kalan vatandaşlardan şarkı söyleyip para istedi. İlçedeki mahalleleri gezen ve sosyal mesafeyi hiçe sayan 5 kişi sokakta darbuka çalarak evlerdeki vatandaşlardan para istedi. Durumun ihbar edilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 kişiye işlem yapıldı. Eğlence bahanesiyle sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak vatandaşlardan para toplayan 5 kişiden 3'üne sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 20 yaşından küçük olan 2 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Koronayı hiçe sayıp darbuka çalarak para toplayan gençlere sosyal mesafe cezası

Kaynak: İHA

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