Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor
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Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor

Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta korona virüs salgınını fırsata çevirerek organik sirke üreten emekli ziraatçı taleplere yetişemiyor.

Sinop'ta korona virüs salgınını fırsata çevirerek organik sirke üreten emekli ziraatçı taleplere yetişemiyor.

Korona virüs salgını ile birlikte tüketicinin hayatında kalıcı bir yer edinen ürünlerin başında gelen sirke, kente en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Yetkililerin çağrısıyla evlerine kapanan tüketicilerin şu sıralar en önem verdiği şeylerin başında 'hijyen' geliyor. Evlerini doğal yollarla temizlemeyi tercih eden tüketiciler özellikle 'sirke'ye rağbet ediyor. Temizlik, sebze-meyve yıkamak, salataya eklemek, turşu kurmak gibi pek çok alanda kullanılan sirke şu sıralar yok satıyor. Sirkeyi temizlik ve salata kullanımın dışında zayıflamak için tüketenlerde oluyor.

"Taleplere yetişemiyorum"

Sinop'ta yaşayan emekli ziraatçı Ahmet Ertugral pandemi nedeniyle artan sirke kullanımı nedeniyle koronayı fırsata çevirerek organik elma ve üzüm sirkeleri üretti. Ürettiği sirkeleri kentte anlaştığı bir manav tezgahında satışa sunan Ertuğral organik sirkelerin çok beğenildiğini taleplere yetişemediğini söyledi. Gelecek yıl işleri büyütmeyi amaçladığını söyleyen Ertuğral, "Pandemide koronaya yakalanmak istemeyen vatandaşlar sirke kullanımını artırdı. Ev temizliğinden tutunda, salatalarda kullanmak için, turşu yapmak için zayıflamak için sirke kullanımı çok artı. Ben de bunu fırsata cevirdim. Köyümde bir sürü elma ağaçlarım ve üzüm asmam var. Pandemi öncesinde de sirke yapıyordum ama kendimiz tüketiyorduk. Pandemide sirkeye talep artınca bende yaptığım sirkeleri pazarlamak istedim. Kentte bir manavla anlaştım, ürettiğim sirkeleri manava bırakıyorum, o satıveriyor. Şu an taleplere yetişemiyorum. Çok talep var. Böyle giderse önümüzdeki sene işleri büyütmeyi düşünüyorum. Sirke her derde deva hem temizlikte kullanıyorlar hem yiyeceklere tat vermede kullanılıyor" dedi. - SİNOP

Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor
Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor
Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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