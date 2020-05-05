Koronayı dinlemediler, kepenkleri kırıp iş yerine böyle girdiler
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Koronayı dinlemediler, kepenkleri kırıp iş yerine böyle girdiler

Koronayı dinlemediler, kepenkleri kırıp iş yerine böyle girdiler
05.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:54

Koronayı dinlemediler, kepenkleri kırıp iş yerine böyle girdiler -Sokağa çıkma kısıtlaması dinlemediler, o anlar kamerada İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasını dinlemeyen hırsızlar, kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden yüklü miktarda para ve alkol çaldı.

Koronayı dinlemediler, kepenkleri kırıp iş yerine böyle girdiler

-Sokağa çıkma kısıtlaması dinlemediler, o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasını dinlemeyen hırsızlar, kepenklerini kırarak girdikleri işyerlerinden yüklü miktarda para ve alkol çaldı. O anlar güvenlik kamera kayıtlarına da yansırken, zanlılar kovalamaca sırasında kaza yapınca yakayı ele verdiler.

Edinilen bilgilere göre; dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yaşanan yeni tip korona virüs salgını ile ilgili önlemler sürerken, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 4 hırsızlık şüphelisi, çok sayıda olaya karıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre geçtiğimiz hafta sonu için ilan edilen üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 2 Mayıs gecesi Esenyurt'a bağlı Akçaburgaz Mahallesinde bir grup şüphelinin hırsızlık olayına karıştığı istihbaratını aldı.

Polisle hırsızlar arasında amansız kovalamaca

İhbar üzerine çalışma başlatan ilçe ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın Uğur Mumcu Caddesi üzerinden TEM otobanına bağlandığını fark etti. İçinde 4 şüphelinin bulunduğu aracı takibini sürdüren emniyet güçleri, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçeleri sınırlarında durdurmaya çalıştı. Peşlerindeki polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden hırsızlar, Bakırköy'den Esenyurt yönüne dönüş yaptı. Esneyurt istikametindeki kaçışlarını sürdüren zanlılar, aracın kontrolünü kaybederek Sanayi Mahallesindeki bir ara sokakta bir duvara çarptı. Tek taraflı kazaya karışan şüpheliler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken, peşlerinden gelen polisler, Onur Ü. (21), Emrah Ç.(26), Cuma G. ve Fırat K. isimli 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet ekipleri, zanlıların Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir İkinci Kısım Mahallesindeki bir marketten değişik markalarda 10 şişe alkol çaldıklarını belirledi. Hırsızlık şüphelilerinin, olayda kullandıkları otomobilin plakalarını değiştirdikten sonra bu kez de Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesinde bulunan bir markette daha hırsızlığa teşebbüs ettikleri ortaya çıktı.

Salgını fırsat bilerek kapalı olan çok sayıda işyerine girmişler

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan şüphelilerin yapılan sorgularında, 7 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, bu olaylarda 13 bin 800 TL para, 23 bin 500 lira değerinde alkol, 160 adet 5 litrelik yağ, çok sayıda gıda ve temizlik maddesi çaldıkları ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler hakkında 'hırsızlık' başta olmak üzere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca toplam 12 bin 600 TL ile trafik yönünden de 11 bin 363 lira olmak üzere toplam 23 bin 963 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden Fırat K. hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanırken, Onur Ü., Emrah Ç. ve Cuma G. adlı 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zanlılar güvenlik kamerasında

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızların bir işyerinin kepenklerini levye ile kırması dikkat çekti. Çuvallarla girdikleri işyerlerinden aldıkları malzemelerle çıkan zanlıların, kapıda bekleyen otomobile binerken birbirlerine çarpması dikkat çekti. Olay yerinden kaçtıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Koronayı dinlemediler, kepenkleri kırıp iş yerine böyle girdiler

Kaynak: İHA

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