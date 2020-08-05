Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun bakımda Korona virüse yenik düşen 35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Mustafa Özlü'nün babası Remzi Özlü, Malatya'da yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Korona virüse yenik düşen 35 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Mustafa Özlü'nün babası Remzi Özlü, Malatya'da yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Özlü'nün 61 yaşındaki babası Remzi Özlü'nün de korona virüs nedeniyle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavisi sürüyor. 9 gündür Turgut Özal Tıp Merkezinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Özlü'nün bilincinin açık olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA