Koronaya yakalanınca Avrupa Şampiyonası'na katılamadı, olimpiyatlara hazırlanıyor

VAN'ın Edremit ilçesinde özel okulda eğitim gören ve bugüne kadar katıldığı uluslararası yarışmalarda birçok madalya alan milli atlet Nevin İnce (17), temmuz ayında Estonya'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'na koronavirüse yakalandığı için katılamadı. Bu durumunu kendisini üzdüğünü belirten İnce, hedefinin 2024 olimpiyatlarında iyi bir derece elde edip, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Edremit'te özel bir okulda 11'inci sınıf öğrencisi olan Nevin İnce, 4 yıl önce antrenörler tarafından yeteneği keşfedilerek atletizm sporuna kazandırıldı. İnce, 1- 2 Eylül 2020'de İstanbul'da yapılan U20 400 metre Atletizm Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Milli takıma seçilen İnce, 19- 20 Eylül'de Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. 13 ülkenin yer aldığı yarışmada İnce, kadınlarda 400 metrede 55.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak, büyükler Balkan üçüncüsü oldu.

Atletizm Antrenörü Münir Akkoyun ise Nevin İnce'nin başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Akkoyun, "Nevin'in atletizm yeteneğini 2017'de okullarda tarama yapmamız sonucu keşfettik. O tarihten bu yana aktif olarak atletizm sporunu yapmakta. Nevin 2019'da ulusal çapta yapılan yarışmalarda iyi dereceler elde ederek, söz sahibi olmaya başladı. Büyük kulüplerin transfer listesinde yer almaya başladı. 2019'da Fenerbahçe takımına transfer oldu. Bu tarihte yapılan seçmelerde de milli takıma seçildi. Daha sonra yapılan uluslararası şampiyonalarda da birçok derece aldı. 7 Temmuz'da Estonya'da düzenlenen bu şampiyonaya gitmeden önce Covid testinin pozitif çıkması sonucu bu yarışmaya katılamadı. Bu da bizi derinden üzdü. Madalya şansımız çok yüksekti, ama gidemedik. Şimdiki hedefimiz 2024 olimpiyat şampiyonu" dedi.