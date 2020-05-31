Koronaya yakalanan üreticilerin gözü arkada kalmıyor
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Koronaya yakalanan üreticilerin gözü arkada kalmıyor

Koronaya yakalanan üreticilerin gözü arkada kalmıyor Korona tedavisi için hastaneye yatan üreticinin hayvanlarına ve bahçesine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bakacak Hayvanlar sağılacak ve satılan sütlerin parası üretici taburcu olunca kendisine teslim edilecek Kayseri'de Covid-19...

31.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:54

Koronaya yakalanan üreticilerin gözü arkada kalmıyor

Korona tedavisi için hastaneye yatan üreticinin hayvanlarına ve bahçesine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bakacak

Hayvanlar sağılacak ve satılan sütlerin parası üretici taburcu olunca kendisine teslim edilecek

KAYSERİ - Kayseri'de Covid-19 teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan üreticinin 5 büyükbaş hayvanı ve 3 dekarlık meyve bahçesinin bakımı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Sağılan sütler görevliler tarafından satılacak ve paralar üretici taburcu olunca kendisine teslim edilecek.

Üreticinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin kendisini aradığını ve konu hakkında bilgilendirdiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Üreticimizin birine Covid-19 teşhisi konulmuş. Ancak üreticimizin hayvanlarına bakacak, bahçesine bakacak kimsesi olmadığı konusunda bir bilgi geldi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza talimatları verdik" dedi.

Şahin, "Vatandaşımız hastaneye nakledilmeden önce 5 tane büyükbaş hayvan alındı. Bu hayvanlar farklı bir ahıra konuldu. Burada beslenecek, sütü sağılacak, sağılan sütler satılacak ve vatandaşımız iyileşip dönünceye kadar parası bir kenarda muhafaza edilecek. Sağ salim taburcu olduktan sonra hayvanları ile birlikte kendisine teslim edilecek" diyerek, "Yaklaşık 3 dekarlık bir meyve bahçesi vardı. Bu bahçenin bakımını da bizim talimatımıza gerek kalmadan İlçe Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız sulamasını yaparak bakımlarını yapacaklar. Vatandaşımızın gözü arkada kalmadan, geldiğinde bıraktığından daha iyi bir şekilde bakılan hayvanları daha iyi bir bahçesi olacağından emin olsun" ifadesinde bulundu.

Üreticinin tedavi altına alınmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bahçeye gelerek temizlik yaptı, hayvanları besledi ve ağaçları kontrol etti.

Koronaya yakalanan üreticilerin gözü arkada kalmıyor

Kaynak: İHA

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