Koronaya yakalanan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu
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Koronaya yakalanan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu

Koronaya yakalanan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu İnegöl'de korona virüsten iyileşen Ferda Çakar (31), entübe babası ve babaannesi için immün plazma bağışçısı çağrısında bulundu.

19.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:21

Koronaya yakalanan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu

BURSA - İnegöl'de korona virüsten iyileşen Ferda Çakar (31), entübe babası ve babaannesi için immün plazma bağışçısı çağrısında bulundu.

Süheda Gün ve Alaattin Gün, yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontroller sonucu anne ve oğluna korona testi yapıldı. Yapılan test sonucu ikisinde sonuçları maalesef pozitif çıktı. Aynı hastalığa yakalan evli bir çocuk annesi Ferda Çakar ise hafif bir şekilde bu hastalığı atlattı. Evinde karantinada olan Çakar, devlet hastanesi yoğun bakımda durumları ağır olan babası ve babaannesi için yardım çağrısında bulundu. Çakar, bu hastalığa yakalanıp yenenlerden immün plazma bağışı yapmalarını istedi.

Karantinada olan Ferda Çakar, durumları ağır olan babası Alaattin Gün ve Babaannesi Süheda Gün için immün plazma tedavisine ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben Covid-19 rahatsızlığı geçirip onunla mücadele eden biriyim. Bunu hafif bir şekilde atlatmama rağmen babam ve babaannem ne yazık ki benim kadar şanslı değiller. Ateşle hastaneye kaldırıldılar, sonunda yoğum bakımda mücadele vermekteler. Plazmaya ihtiyacımız var 0 RH pozitif olmak üzere. Plazma nedir? Bir çok insanımız ne yazık ki yanılıyorlar. Covid-19 rahatsızlığı geçirmiş ve mücadele sonucunda negatife dönmüş ve en az üzerinden 28 gün geçmiş insanların kanına ihtiyacımız var. Bunu bulamadığımız için ne yazık ki şu anda entübe cihazına bağlı babam uyutuluyor. Durumumuz çok acil, İnsanlar ne yazı ki bu Covid hastalığını hafife alıyorlar. Sosyal mesafeye ve maskeye bunlara fazla dikkat etmiyorlar. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Belki benim gibi bir çok kişi hafif atlatıyor, ama bir çok kişi de babam veya babaannem gibi mücadele veriyor. Lütfen bir olalım, hepimiz birbirimize destek olalım. Ne olursunuz şu kanı bulalım. Bize 05050909888 telefonla kan vermek isteyenler ulaşabilir".

Koronaya yakalanan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu

Kaynak: İHA

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