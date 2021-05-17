Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan ve annesinin korona virüs tedavisi gördüğü 2.5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan ve annesinin korona virüs tedavisi gördüğü 2.5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Uzunmehmet Mahallesinde yaşandı. Melek T. adlı kadın korona virüse yakalanması sonrası evinde karantinaya alındı. 2.5 yaşındaki Meriç Ali T. covid temaslı olarak solunum sıkıntısı çekmeye başladı. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, bebek ve annesini hastaneye kaldırdı. Solunum sıkıntısı çeken 2.5 yaşındaki Meriç ve annesi Melek T. tedavi altına alındı. Anne ve çocuğunun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı
Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı
Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı
Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

Borcunu istemeye giden genç adam, vurularak canından oldu
Borcunu istemeye giden genç adam, vurularak canından oldu
Anne ve oğlu, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
Anne ve oğlu, 25 gün arayla koronavirüsten öldü
200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronaya yakalanan annenin 2.5 yaşındaki çocuğu da tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:18:00. #1.15#

title