Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu

İnegöl'de koronavirüsten iyileşen Ferda Çakar (31), entübe babası ve babaannesi için immün plazma bağışçısı çağrısında bulundu.

Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu
19.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:19

İnegöl'de koronavirüsten iyileşen Ferda Çakar (31), entübe babası ve babaannesi için immün plazma bağışçısı çağrısında bulundu.

Süheda Gün ve Alaattin Gün, yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan kontroller sonucu anne ve oğluna korona testi yapıldı. Yapılan test sonucu ikisinde sonuçları maalesef pozitif çıktı. Aynı hastalığa yakalan evli bir çocuk annesi Ferda Çakar ise hafif bir şekilde bu hastalığı atlattı. Evinde karantinada olan Çakar, devlet hastanesi yoğun bakımda durumları ağır olan babası ve babaannesi için yardım çağrısında bulundu. Çakar, bu hastalığa yakalanıp yenenlerden immün plazma bağışı yapmalarını istedi.

Karantinada olan Ferda Çakar, durumları ağır olan babası Alaattin Gün ve Babaannesi Süheda Gün için immün plazma tedavisine ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben Covid-19 rahatsızlığı geçirip onunla mücadele eden biriyim. Bunu hafif bir şekilde atlatmama rağmen babam ve babaannem ne yazık ki benim kadar şanslı değiller. Ateşle hastaneye kaldırıldılar, sonunda yoğum bakımda mücadele vermekteler. Plazmaya ihtiyacımız var 0 RH pozitif olmak üzere. Plazma nedir? Bir çok insanımız ne yazık ki yanılıyorlar. Covid-19 rahatsızlığı geçirmiş ve mücadele sonucunda negatife dönmüş ve en az üzerinden 28 gün geçmiş insanların kanına ihtiyacımız var. Bunu bulamadığımız için ne yazık ki şu anda entübe cihazına bağlı babam uyutuluyor. Durumumuz çok acil, İnsanlar ne yazı ki bu Covid hastalığını hafife alıyorlar. Sosyal mesafeye ve maskeye bunlara fazla dikkat etmiyorlar. Ama dikkat edilmesi gerekiyor. Belki benim gibi bir çok kişi hafif atlatıyor, ama bir çok kişi de babam veya babaannem gibi mücadele veriyor. Lütfen bir olalım, hepimiz birbirimize destek olalım. Ne olursunuz şu kanı bulalım. Bize 05050909888 telefonla kan vermek isteyenler ulaşabilir". - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Spor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi Güncel
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Nihat Doğan Yeşim Salkım Sertab Erener
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Silah Karar Rusya
Şu an buradasınız: Koronaya yakalan babası ve babaannesi için plazma bağış çağrısında bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 18:02:07. #1.14#
title