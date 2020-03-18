Koronaya karşı Taşköprü sarımsağı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Koronaya karşı Taşköprü sarımsağı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Taşköprü, Wuhan, Güncel

Koronaya karşı Taşköprü sarımsağı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı antioksidan özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan Taşköprü sarımsağı, koruyucu önleyici olarak da kullanılmaya başlandı.

18.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:00
Koronaya karşı Taşköprü sarımsağı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı antioksidan özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan Taşköprü sarımsağı, koruyucu önleyici olarak da kullanılmaya başlandı. Prof. Dr. Nilay Çöplü, "Genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıklarda çok önemlidir. Sarımsak, soğan gibi C vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olur. Ancak özellikle korona virüse karşı etkisinin olduğunu söyleme yanlış olur" dedi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsten korunmak için vatandaşlar çeşitli yollara başvuruyor. Bazı vatandaşlarda aktarlara giderek bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünler alarak kullanıyor.

"TOPLU ALANLARDAN UZAK DURULMASI GEREKİYOR"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, virüsün insanlar arasında daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Korona virüsünün dayanıksız bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Çöplü, dengeli beslenme konusunda da dikkat çekerek, sarımsak ve soğan gibi bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerinin tüketilmesini önerdi.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Çöplü, Covid- 19 virüsünün Aralık ayında ortaya çıkan bir hastalık olduğunu anımsatarak, Korona virüsünün insanlarda hastalık yapmayan bir virüs türü olduğunu ve bu nedenle isminin Covid-19 olarak adlandırıldığını kaydetti.

"VİRÜS HAVADA ASILI KALABİLİYOR"

Dünyada 120 bin korona vakasına rastlandığını ve ölü sayısının da 5 bine yaklaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Nilay Çöplü, "Korona virüsü zarflı ve dayanıksız bir virüs çeşidi. Ortamda çok uzun süre dayanıklı şekilde duramıyor. Alkole, çamaşır suyuna ve temizliğe duyarlı bir virüs. Temizlik yapıldığında ortadan kaldırılabilir ancak damlacık yolu ile bulaşıyor. Damlacık dediğimiz şey ise hastanın öksürürken ortaya saçtığı tükürük parçacıklarıdır. Virüs bunlarla beraber havada asılı kalabiliyor. Ağız, burun yoluyla bulaşması çok basit oluyor. Hasta kişilerin maske takmaları hapşırırken veya öksürürken ağızlarını kapatmaları hiçbir şey yapamıyorlarsa arkalarını dönmeleri gerekiyor. Ellerine hapşırırlarsa, elleri ile tuttukları kapı kolu veya masa sandalye gibi yerlerden bir başkasına bulaşmasına yol açabilir" dedi.

Hasta olmayan kişilerin de dikkat etmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nilay Çöplü, "Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan ki özellikle salgının fazla olduğu bu günlerde kaçınmaları gerekiyor. Sinema, tiyatro, konser ve toplu taşıma araçlarından uzak dursunlar. Etrafta hapşıran biri varsa en az aralarında 1 metre mesafe koysunlar. Ayrıca vatandaşlarımız beslenmelerine de dikkat etsinler. Çiğ hayvansal gıdaları tüketmesinler. Genel anlamda bağışıklık sistemini güçlendirmek hastalıklarda çok önemlidir. Sarımsak, soğan gibi C Vitamini içeren gıdaların alınması da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine faydalı olabilir ancak korona virüse özel bir katkısı yoktur. Genel anlamda sağlıklı beslenmenize yardımcı olur" diye konuştu.

"BASİT BİR SABUN BİLE KORUNMAYA YETERLİ OLUR"

Hastalıkla mücadele için temizliğin önemine işaret eden Çöplü, "Virüs dayanıksız olduğu için rutin kullanılan malzemelerle ortam temizliği yapmak, elleri bol köpüklü suyla ovarak yıkamak gerekir. Basit bir sabun bile yeterli olur. Sabun yoksa kolonya da kullanılabilir. Evlerde kullanılan çamaşır suları bile temizliğe yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

"BAZI VİRÜSLER YAZ AYLARINI SEVER, BAZI VİRÜSLER KIŞ AYLARINI SEVER"

Salgının sıcaklıkların artması ile birlikte azalmasını beklediklerine işaret eden Çöplü, şöyle konuştu: "Daha önceki salgınlar havaların ısınması ile birlikte yavaşladı ve giderek söndü. Bu salgında da umudumuz o şekilde. Şuanda kesin olarak bu olacak demek mümkün değildir ama önceki salgınlara baktığımız da yaz aylarında söndüğünü görüyoruz. Ama bunun içinde aynısı geçerli olacaktır diyemeyiz. Öte yandan virüslerin durumu virüsten virüse değişir. Bazı virüsler yaz aylarını sever, bazı virüsler kış aylarını sever. Kış aylarında kalabalık ortamlarda yaşamaya daha eğilimliyiz. Evlerde ve toplu alanlarda bulunma olasılığı salgın için uygun ortamlar oluyor. Bu yüzden kış aylarında daha sık görülüyor. Alınan önlemler ve salgın başlı başına stres oluşturuyor. Ancak bu önlemler alınmazsa daha kötü sonuçlar doğurabilir."

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Haber
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor Haber
Koronavirüs sonrası en çok tercih edilen çorba oldu! Herkes ona koşuyor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Guido Senia Hülya Avşar Meryem Uzerli Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan İtalya Almanya Twitter
Şu an buradasınız: Koronaya karşı Taşköprü sarımsağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:28:01. #1.14#