Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam
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Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam

Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam Dünyanın en güzel sahilinde denize 50 metre mesafede izole oldular Araçlarını sosyal mesafe kuralına göre park eden karavancılar, salgın sebebiyle karavanlarından çıkmıyor Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye 'Evde...

Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam
30.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:39

Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam

Dünyanın en güzel sahilinde denize 50 metre mesafede izole oldular

Araçlarını sosyal mesafe kuralına göre park eden karavancılar, salgın sebebiyle karavanlarından çıkmıyor

ANTALYA - Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye 'Evde Kal'maya devam ederken, Antalya'da yaşayan karavancılar da, sosyal mesafeye göre park ettikleri karavanlarında izole yaşamı sürdürüyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kıyısına yakın bir bölgede 20'nin üzerinde karavanda,, sosyal mesafe kuralına uygun bir hayat yaşanıyor. Araçlarını uygun mesafeler halinde park eden vatandaşlar, apartman yaşamından uzak deniz manzaralı bir bölgede korona virüse karşı izole yaşamı tercih ediyorlar. Karavanlarına kapanan vatandaşlar, elektriği güneşten, suyuysa yakın bölgedeki çeşmelerden temin ediyorlar. Aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu karavancılar, karavanlarında olsa dahi maske takıyor, kolonyayı eksik etmiyor.

İşinden dolayı 22 ülke gezdiğini belirten Osman Sürer (70), "Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelere çok gittim" dedi.

Korona virüsten korunmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Sürer, "Yalnız yaşıyorum. Ekmeğimi, suyumu gidip kendim alıyorum. Mecburum." şeklinde konuştu.

"Herkes karavanında kalsın"

Nusret Sandıkçı ise karavan yaşantısını sevdiği için tercih ettiğini, 3 aydır da Antalya'da olduğunu kaydetti.

Korona virüs nedeniyle Antalya'dan ayrılamadığını belirten Sandıkçı, "Geri dönecektim olmadı. Biletim iptal oldu. Bizde bekliyoruz. Ben şehir hayatından bıkmış, yılmış biri olarak benim için karavan daha iyi. Tabi zaman zaman şehir hayatındaki olanaklarımız burada olamayabiliyor" diye konuştu.

Karavanda kendilerini izole ettiklerini vurgulayan Sandıkçı, "Herkes karavanında kalsın. Çevremiz, dünyamız için bunu yapmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağında da buradayız. Yasak olmasa da buradayız. 'Evde kal' diyoruz, bizde Karavanda buna uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam

Kaynak: İHA

Manşet

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