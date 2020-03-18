Koronaya karşı şehir karış karış ilaçlanıyor
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Koronaya karşı şehir karış karış ilaçlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehirde korona virüsüne karşı ilk günden itibaren başlattığı mücadele hızla sürüyor.

18.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:56
Koronaya karşı şehir karış karış ilaçlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehirde korona virüsüne karşı ilk günden itibaren başlattığı mücadele hızla sürüyor. Şehrin her noktasında karış karış yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına traktörlerde destek verdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, şehirde korona virüsüne karşı ilk günden itibaren başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Süleymanapaşa Belediyesince korona virüsüne karşı yapılan çalışmada birçok araç şehrin her noktasında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Dezenfekte çalışmalarında traktörlerde devreye girdi. Gerekli tülüm ve maskelerini takan ekipler, traktörün arkasına bağlanan ilaçlama makinesi ile şehri karış karış dezenfekte ediyor.

"İnşallah bu illetten kurtulacağımıza inanıyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "10 gündür aralıksız vatandaşlarımızın yaşadığı, kalabalığın olduğu alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Özellikle parklarla ilgili sorunumuz var. Çocukların sürekli kullandığı, yaşlılarımızın sürekli kullandığı parkların dezenfekte işlemleri için çalışıyoruz. Bazı ekiplerimizde şehirdeki ana arterlerde ilaçlamasını ve dezenfektesini yapıyor. Allah nasip ederse aralıksız devam edeceğiz. Şuanda 3 araçla birlikte çalışıyoruz. Ama bu virüse karşı tek başımıza mümkün değil, vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha kendini izole etmesi gereken bir süreçteyiz. Biz kalabalığın bol olduğu yerlerin temizliğini yaparken, vatandaşlarımızda kendini izole ettiği takdirde biz inşallah bu illetten kurtulacağımıza inanıyoruz" dedi.

"2 aylık süreç çok tehlikeli geçecek"

Başkan Yüksel, "Bu önümüzdeki 2 aylık süreç çok tehlikeli geçecek. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın büyüklerimizin bu dönemde kendini biraz daha eve kilitlemesinde fayda var diye düşünüyorum. El temizliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi sürekli yıkamamız lazım. İnşallah bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" diye konuştu - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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