Koronaya karşı 'Propolis' Koronaya karşı 'Propolis' -Doç. Dr. Kekeçoğlu, "Propolis korona virüse karşıda etkili olabilir" (Özel) Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı Anti mikrobiyel ve viral özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan propolis koruyucu önleyici olarak...

Koronaya karşı 'Propolis'

-Doç. Dr. Kekeçoğlu, "Propolis korona virüse karşıda etkili olabilir"

DÜZCE - (Özel) Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı Anti mikrobiyel ve viral özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan propolis koruyucu önleyici olarak da kullanılmaya başlandı. Doç. Dr. Merel Kekeçoğlu "Korona virüsüne karşı etkili olduğuna dair bilimsel çalışma şu anda somut olarak ortada yok ama propolisin bağışıklık sistemini destekleyici bir ajan olduğu bir doğal ürün olduğu kesinlikle kanıtlanmış" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsten korunmak için vatandaşlar çeşitli yollara başvuruyor. Bazı vatandaşlarda aktarlara giderek bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünler alarak kullanıyor.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Anti mikrobiyel ve viral özelliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan propolisin koronavirüse karşıda etkili olabileceğini söyledi.

Kekeçoğlu, "Propolisin bağışıklık sistemini destekleyici bir ajan olduğu ve doğal ürün olduğu kesinlikle kanıtlanmış. Dolayısı ile bunu koruyucu önleyici olarak da kullanmak gerekiyor" dedi. Propolisi virüse karşı koruyucu bir önlem olarak kullanılmasını öneren Kekeçoğlu, direk olarak ya da su ile tüketilebilineceğini belirtti.

DAGEM Müdürü Doçent Dr. Meral Kekeçoğlu, Propolisin anti mikrobiyel özelliği olduğuna dikkat çekerek "Bu tüm dünyaca kanıtlanmıştır. Bununla ilgili yüzlerce makale bulabilirsiniz. Anti mikrobiyel özelliğinin yanı sıra anti viral özelliği olduğu yönünde de bir çok bilimsel çalışma var. Özellikle herpes simpleks dediğimiz virüs ve infilüenza dediğimiz virüslere karşı propolisin etkili olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı" dedi.

Koronavirüse karşı etkili olabilir

Korona virüsünün giderek yayıldığını ve tüm dünyada bir telaş oluşturması ile birlikte propolisin koruyuculuğu ve virüse karşı etkileri konusunda çok soru aldıklarını söyleyen Meral Kekeçooğlu "Yapılan bilimsel çalışmalara baktığımız zaman kesinlikle etkili olabileceği yönünde bir düşüncemiz var. İnfilüenza virüsüne karşı yapılmış çalışmalar var. İnfilüenza virüsü korona virüs gibi RNA virüsü. Virüsler RNA virüsü ve DNA virüsü üzerinde ikiye ayrılır. Dolayısı ile infilüenza virüsüne karşı yetkili olduysa, propolis korona virüse karşıda etkili olabilir" dedi.

Bağışıklık sistemini destekleyen bir ajan

"Şu günlerde propolisin kullanılmasını şiddetle öneriyorum" diyen Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu "Etkili olduğuna dair bir bilimsel çalışma şu anda somut olarak ortada yok ama propolisin bağışıklık sistemini destekleyici bir ajan olduğu bir doğal ürün olduğu kesinlikle kanıtlanmış. Dolayısı ile bunu koruyucu önleyici olarak da kullanmak gerekiyor. Sadece hastalık olduğunda kullanmak değil hastalığa yakalanmamak için virüse karşı koruyucu bir önlem olarak propolisi kullanmayı herkese öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yasal ve marka olmalı"

DAGEM Müdürü Meral Kekeçoğlu, propolis kullanacakların dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, özellikle yasal işlemlerden geçen, Tarım Bakanlığı tarafından kontrolü yapılan ve markalı propolislerin kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Propolisin kullanımına ilişkin uyarı ve önerilerde bulunan Kekeçoğlu "Her propolis kullanılabilir mi? Bu konuda biraz dikkatli olunması gerekiyor. Her şeyden önce kesinlikle doğru propolis güvenilir firmaların yada güvenilir markaların ürettiği propolislerin kullanılması gerekiyor. 1001 çeşit propolis üretiliyor ve herkes artık evde de üretebileceğini düşünüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yasal işlemlerden geçmiş tarım bakanlığı tarafından kontrolü yapılmış ve markaları propolislerin kullanılması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Direk yada su, yoğurt ile kullanabilirsiniz

Propolisin direk kullanılabileceği gibi yoğurt, meyve suyu veya suya damlatılarak tüketilebilineceğini ifade eden Kekeçoğlu "Hatta çorbaya bile damlatarak kullanabilirsiniz. Ne şekilde değil; vücudunuza o ürünü almanız ve vücudunuzun bağışıklık sistemine etki etmesi gerekiyor. Çok sıcak olmamasını öneriyorum. Doğal bir ürün, çok sıcak bir yemeği kimse tüketemiyor. Ilık bir yiyecek olabilir. Genelde doğrudan suya damlatarak veya yoğurta damlatarak tüketebilirsiniz. Özellikle çocuklar tadından dolayı tüketmek istemiyorlar. Burada meyve suyunun içine damlatarak kullanabilirler" diyerek tavsiyelerde bulundu.

Vücudu koruyor

Kekeçoğlu, bir arı ürünü olan propolisin "koruma" anlamına geldiğine dikkat çekerek "Doğal bir ürün olan Propolis arıların bitkilerin reçinemsi kısmından, tomurcuklarından topladığı yapışkan reçinemsi kısmından enzimleri ile karıştırarak işlediği bir ürün. Çünkü direk bitkilerin reçinemsi olan kısımlarından alınıyor. Yada tohumcuklarından alıyor. Propolis aslında kendi Latince anlamında şehir koruma anlamına geliyor. Bu ne demektir, aslında propolis tükettiğiniz zaman sizi de, vücudu da koruyacak demektir" dedi.

Kaynak: İHA