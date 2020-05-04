Koronaya karşı Nilüfer'de yerel ve sağlıklı üretim atağı
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Koronaya karşı Nilüfer'de yerel ve sağlıklı üretim atağı

Koronaya karşı Nilüfer'de yerel ve sağlıklı üretim atağı
04.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:56

Koronaya karşı Nilüfer'de yerel ve sağlıklı üretim atağı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem özellikle salgın sürecinde yerel yönetimlerin de tarımsal üretim konusunda Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunabileceğini söyledi.

Koronaya karşı Nilüfer'de yerel ve sağlıklı üretim atağı

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem özellikle salgın sürecinde yerel yönetimlerin de tarımsal üretim konusunda Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunabileceğini söyledi.

Tarımsal üretim alanında toplumda bir farkındalık oluşturmak ve yanlış tarım politikaları sonucu toprağa küsen çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmek için bir dizi çalışma yürüten Nilüfer Belediyesi, yerli tohumu ve ekolojik tarımı yaygınlaştırma çabalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi'nin S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Koracaoba'da gerçekleştirdiği buğday, lavanta ve nohut üretim alanlarını inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu alanlarda üretilen sağlıklı ürünleri çok yakında Nilüferlilerle buluşturacaklarını söyledi.

Nilüfer'in her köşesinde tarımsal alanlarda toprak yapısına uygun ve pazar değeri olan ürünleri tespit eden NİLKOOP'un, kırsalda çiftçilerle ortak ya da sözleşmeli olarak bu ürünlerin üretilmesini sağladığını belirten Başkan Erdem, "İlk etapta yerli tohum buğday üretimine yönelen NİLKOOP, kooperatif üyesi çiftçilerle birlikte buğday ekimi yaptı. Başarılı deneme ekimleri sonrası bu yıl ilk etapta 15 dönüm yerli tohumdan Ceyhan buğdayının hasadını yapacağız. Karacaoba'da yaklaşık 50 dönümlük alanda üretim yapıldı. Ekolojik koşullarda hiçbir tarım kimyasalı kullanmadan üretilen buğdaydan elde edilecek un yine NİLKOOP aracılığıyla tüketiciye ulaşacak" dedi.

Başkan Erdem, 20 dönüm alanda yapılan lavanta fidesi dikimine de katıldı. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi' kapsamında Nilüfer'in tarımsal alanlarında lavanta, kekik, nane, adaçayı, oğul otu, biberiye, ekinezya ve limon otu gibi tıbbi aromatik bitkiler de üretildiğini kaydeden Başkan Erdem, bu bitkilerin yağlarının çıkarılması, satış ve pazarlaması üzerine çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Lavantanın eczacılık, kozmetik ve temizlik maddeleri sektörlerinde önemli bir pazara sahip olduğunu ifade eden Başkan Erdem, "Lavanta üretimi konusunda da çiftçilerimize önderlik yapmak istiyoruz. Çünkü lavanta özellikle sulama imkanlarının yeterli olmadığı atıl tarım alanlarına hayat veren katma değeri yüksek olan bir üründür. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını öncesi, Nilüfer Belediyesi olarak 2020 yılını tarım yılı ilan ettik. Salgın ile birlikte gıdaya ulaşımdaki sıkıntılar, tüm ülkeleri kendi ürünlerini üretmeye yönlendirdi. Biz tarımda kendi kendine yeten bir ülkeydik geçmişte. Bugün artık ithal eder bir duruma geldiysek bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Artık yeniden toprağa dönmemiz ve yeniden tarımda kendine yeten bir ülke olmamız gerekiyor" dedi.

Yerel yönetimlerin de tarımsal üretim konusunda ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunabileceğini söyleyen Başkan Erdem, Karacaoba, Konaklı, Fadıllı ve Unçukuru gibi mahallelerimizdeki tarım alanlarındaki faaliyetlerimizde, ekolojik üretim konusunda en azından çiftçilerimize örnek olmak istiyoruz. Amacımız vatandaşı yerel, ucuz ve sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Oluşturacağımız satış noktalarında, NİLKOOP vasıtasıyla üretilen bu ürünlerin yanı sıra, köy kadın derneklerimizin yerel ürünleri ve sosyal demokrat belediyelerin benzer çalışmalarıyla üretilen ürünler de yer alacak. Ayrıca çıkacak ürünlerin tohumlarını da çiftçilerimizle paylaşacağız" dedi.

Koronaya karşı Nilüfer'de yerel ve sağlıklı üretim atağı

Kaynak: İHA

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