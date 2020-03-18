Koronaya karşı evde sağlık dönemi
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Koronaya karşı evde sağlık dönemi

Türkiye'de sayısı milyonları bulan KOAH, Alzheimer, kanser ve yatağa bağımlı hastalar, korona virüsü nedeniyle hastanelere gitmekten endişe ediyor.

18.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:57
Koronaya karşı evde sağlık dönemi

DR. VARDAR "KORONA ENDİŞESİ DİĞER TEDAVİLERİNİZİ EGELLEMESİN!"

Koronaya karşı risk grubunda bulunan bu hastaların tedavilerine devam etmek için bir çözüm aradıklarını ifade eden Dr. Tayyar Vardar, evlerde verilen doktorluk hizmetlerinin etkili bir çözüm olabileceğini belirtirken, son dönemlerde herhangi bir gribal belirtide milyonlarca kişinin korona paniği yaşadığına dikkat çekti.

Kısa bir zamanda hızla yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüsü, korku ve paniği de beraberinde getiriyor. Türkiye'de de ilk vakaların görülmesinin ardından bazı endişe ve kaygılar, virüsün önüne geçti. Belirtileri gribe benzeyen, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüsü nedeniyle Türkiye'de milyonlarca insanın herhangi bir gribal belirtide büyük endişe yaşadığını ve paniğe sürüklendiğini belirten Medical Center Evde Bakım Uzmanı Dr. Tayyar Vardar, her bulaşan virüsün Korana zannedilmemesi gerektiğini ve bu durumdan kaynaklı yaşanan panik ve endişenin evlerde sağlık uzmanları tarafından yapılacak muayene ve tetkiklerle kolayca önüne geçilebileceğini belirtti. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamanın ve kalabalıktan uzak durmanın kritik rol oynadığı bu süreçte, gribal bir belirti yaşayanların evinde çaresizce bir ikilemde kaldığını ifade eden Dr. Tayyar Vardar, Avrupa'da oldukça yaygın olan evde sağlık hizmetlerinin böylesine hassas süreçlerde etkili bir görev üstlenebileceğini ve endişe durumlarının giderilmesinde yardımcı olabileceğini söyledi.

Korona endişesini üzerinizden atın

Son dönemlerde burun akıntısı, yüksek ateş veya şiddetli öksürük gibi Koronaya benzer gribal belirtirler yaşayanların endişeye kapıldığını belirten Dr. Tayyar Vardar, "Özellikle bahar aylarında olduğumuz için çok sık görülebilen gribal hastalıklar, yaygınlaşan Korona virüsü belirtilerine yakın olduğundan insanlarda bir paniğe sebep olabiliyor. Böyle durumların yarattığı endişelerin önüne geçilmesi ve paniğin önlenmesi için hastalar, devam eden ve yeni başlayan hastalıklarının teşhisi ve takibini kendi evlerinde uzman hekimler eşliğinde yaptırabilirler. Özellikle Avrupa'da oldukça yaygın olan evde bakım yöntemiyle hekimler, hastayı bulunduğu yerde muayene eder, hastanın teşhis, tedavi ve takibine yönelik tüm değerlendirmeleri evde gerçekleştirir. Böylece bir sağlık kurumuna veya hastaneye gitmek yerine kendi evinizde tedavi olabilirsiniz. Bu bakımdan evde sağlık uygulaması hem hastanelerin yükünün azaltılmasında hem de bu tarz salgınların yayılmasının önlenmesinde çok etkili bir çözüm olarak görülebilir." açıklamasını yaptı.

Tedavilerinizi ihmal etmeyin!

Bazı risk gruplarının evde hekimler tarafından tedavi olabileceklerini anlatan Dr. Tayyar Vardar, özellikle risk grubunda yer alanlar için şunları söyledi: "Koronavirüsüne karşı 60 yaşın üzeri ve kronik hastalıkları olanlar ile kanser tedavisi görenler risk grubunda bulunuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de yarım milyon Alzheimer, 400 bine yakın yatağa bağımlı hasta, 15 milyona yakın diyabet hastası, 4 milyondan fazla KOAH hastası var. Dışarı çıkmanın risk olduğu ve bu nedenle hastane hizmetlerinden yararlanmalarının mümkün olmadığı bu gibi durumlarda evde bakım hizmetleri iyi bir çözüm imkanı sağlıyor."

Evinizde kendi karantina alanınızı oluşturun

Koronavirüsüne karşı ev veya işyerinde herkesin kendisine ait özel karantina veya koruma alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade eden Dr. Vardar, şöyle konuştu: "Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü Koronavirüsü, birçok ülkede büyük ölümlere sebep oldu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı virüse karşı korunma kurallarına mutlaka dikkatle uyulması gerekiyor. Bu kuralları uygularken hijyen ve temassızlık esasına dayalı olarak kendimize bir koruma alanı oluşturmalıyız. Yakın temastan kaçınmak, kendi kişisel eşyalarımızı paylaşmamak, fiziksel mesafeyi ev ve işyerinde belli bir çizgide tutmak, bu ve benzeri onlarca yöntem, kendimize özel bir koruma alanı oluşturmamıza yardımcı olarak riski en aza düşürmemizi sağlayabilir, muhtemel bir virüse karşı etki alanı daraltılabilir."

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Kaynak: Bültenler

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