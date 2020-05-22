Koronaya karşı dezenfekte tüneli
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Koronaya karşı dezenfekte tüneli

Gaziantep'te bir teknoloji firması talep üzerine dezenfekte tüneli ismi verilen bir kabin yaptı.

Koronaya karşı dezenfekte tüneli
22.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:15

Gaziantep'te bir teknoloji firması talep üzerine dezenfekte tüneli ismi verilen bir kabin yaptı. Ananokulunun girişine kurulan kabinde okula girenler ve çıkanlar baştan aşağıya dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye'de de görülmeye devam ediyor. Virüsten korunmanın en önemli yolu ise temizlik ve sosyal mesafe. Gaziantep Anaokulu kurucusu Yasin Özkanat'ın isteğiyle teknoloji firması sahibi Taner Mete tarafından dezenfekte tüneli yapıldı. Eğitimci, veli ve çocukların içerisinden geçerek baştan aşağıya dezenfekte olabildiği makine, okulun girişine kuruldu.

Gaziantep Yapı Anaokullarının kurucusu Yasin Özkanat, okulda hijyen ortamının sağlanabilmesi amacıyla kabin ricasında bulunduklarını anlatarak, "Taner beyden rica ettik bize bir dezenfektan makinası yaptı. Bu makinanın özelliği velilerimiz kapıdan geçtiğinde dezenfekte olacaklar. Çocuklarımız ve velilerimiz kendilerini güvende hissetsin bu malum süreçte korona virüse karşı tedbir almak istedik. Okulun girişine kurduk bütün velilerimiz ve öğrenciler bu dezenfektan makinesinden geçecek" dedi.

"Yüzde 90 dezenfekte ediyor"

Özkanat, dezenfekte tüneli ile yüzde 90 oranında dezenfekte sağlandığını da belirterek, "İçeride de farklı dezenfektanlarımız var. Bu makineden geçince yüzde 90 dezenfekte olacağız. Biz dışarıdan gelenlerinde içeriye temiz bir şekilde girmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklar korona virüsten korunacak

Yapılan sistemle çocukların korona virüsten korunacağını anlatan teknoloji firması sahibi Taner Mete, "Teknoloji firmamızda güvenlik ürünlerinin yanı sıra Ar-Ge çalışmamız var. Yasin hocamızın ricasıyla böyle bir dezenfektan ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisiyle istişare yaparak böyle bir şey ortaya çıkarttık. Veli ve çocuklarımız binaya temiz bir şekilde içeri germesi için kurulmuş bir sistemdir. Piyasadaki dezenfektanların karışımını sağlayarak insanlara sıkmak suretiyle böyle bir makine yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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