Koronaya karşı Bursa için omuz omuza Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dijital platform üzerinden yaptığı basın toplantısı ile Bursa'da Covid 19 salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dijital platform üzerinden yaptığı basın toplantısı ile Bursa'da Covid 19 salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kaynak: Dunya.com