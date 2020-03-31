Koronaya karşı Bursa için omuz omuza
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dijital platform üzerinden yaptığı basın toplantısı ile Bursa'da Covid 19 salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.
31.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:18
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dijital platform üzerinden yaptığı basın toplantısı ile Bursa'da Covid 19 salgınının önüne geçmek için yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.
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Kaynak: Dunya.com