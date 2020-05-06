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Koronaya karşı bir tık'la ekonomik hamle

Koronaya karşı bir tık'la ekonomik hamle
06.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:23

Tesettür giyim markası evde kalınan bu dönemde e-ticaret sitesini devreye aldı.

Tesettür giyim markası evde kalınan bu dönemde e-ticaret sitesini devreye aldı.

Koronavirüs alışveriş alışkanlıklarını etkiledi. Alışverişlerin büyük bölümü online olarak yapılıyor. Buradan hareketle muhafazakar modanın önde gelen markalarında Zühre, e-ticaret sitesini devreye aldı.

"E-ticarete ciddi yatırım yapıyoruz"

Markanın yönetim kurulu başkanı Erhan Yazıcıoğlu, "Yaşadığımız durumdan sonra insanlar dijital dünya ile daha yakından tanışma fırsatı buldular. Bu süreç, bütün insanlığa e-ticaret konusundaki eğitim sürecini zorunlu olarak başlattı. Bu durumu ekonomide doğru adımları atarak fırsata çevirmemiz gerekiyor. İstihdamımızı da çoklu satış yapma üzerine kuracağız. Geleneksel mağaza satışımı devam edeceğiz ve zincir mağazalara satışlarımızı da sürdüreceğiz. E-ticaret'e ciddi yatırım yapıyoruz. Kısa sürede e-ticare'te de Zühre olarak bir başarı hikayesi yazma hedefinde azimli ve umutlu bir ekiple çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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