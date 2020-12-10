Koronaya karşı Arapça uyarı
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Koronaya karşı Arapça uyarı

10.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:07

Koronaya karşı Arapça uyarı Adana'da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis yeni tip korona virüse karşı vatandaşın tedbirli olması için Arapça uyarılarda bulundu Adana'da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis, yeni tip korona virüse karşı tedbirli olunması için...

Koronaya karşı Arapça uyarı

Adana'da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis yeni tip korona virüse karşı vatandaşın tedbirli olması için Arapça uyarılarda bulundu

ADANA - Adana'da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis, yeni tip korona virüse karşı tedbirli olunması için Arapça uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaklaşık 15 gündür sürekli vakaların artığını açıkladığı Adana'da polis de alarma geçti. Koca'nın son olarak dün hastane yoğunluğunu bildirmesi üzerine virüsün önüne geçmek için mahallelerde uyarılarda bulunuluyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelenlerin yoğunlukta olduğu mahalleler de unutulmadı. Polis ekipleri, Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahalleye girerek Arapça anonslarla maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda sürekli uyarıda bulundu.

Ancak çoğu Suriyelinin maske taktığı görülse de sosyal mesafe ihlalinin çok fazla olduğu dikkat çekti.

Bu uygulamalarda 264 polisle 77 berber ve güzellik merkezi, 2 AVM, 77 taksi, 10 pazar yeri, 2016 toplu taşıma aracı, 71 kahvehane 437 lokanta, kafe, restoran denetlendi. Gece gündüz yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88, karantina tedbirlerine uymayan 14 kişiye ceza tutanağı tutuldu.

Koronaya karşı Arapça uyarı
Koronaya karşı Arapça uyarı
Koronaya karşı Arapça uyarı
Koronaya karşı Arapça uyarı
Koronaya karşı Arapça uyarı
Koronaya karşı Arapça uyarı
Koronaya karşı Arapça uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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