Koronavirüsüne Karşı Nikotin Bandı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüyle mücadeleye karşı dünyanın her yerinde bilim insanları çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüyle mücadeleye karşı dünyanın her yerinde bilim insanları çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Koronavirüsüne karşı çok farklı ilaçlar deneniyor. Virüsle mücadele karşı gerçekleştirilen araştırmalardan bir tanesi de Fransa'da gerçekleştirildi. Fransız bilim insanları koronavirüsüne karşı nikotin bantlarını deniyor.

Fransa'da Nikotin Bandı Bağımlılığı Oranı %25

Araştırma kapsamında sağlık çalışanlarına nikotin bandı dağıtılacağı ve nikotin bantlarının koronavirüsüne karşı etkili olup olmadığının gözleneceği belirtiliyor. %25 seviyesinde nikotin bandı bağımlılığının olduğu Fransa'da, koronavirüsü nedeniyle tedavi altında olan kişilerin %4.4'ünün nikotin bandı bağımlılığı olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bu rakamlardan yola çıkarak nikotin bandı ve koronavirüsü arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmaya karar verdikleri belirtiliyor.

Nikotin Bandı Koronavirüsü Yayılımını Yavaşlatıyor Olabilir

Bilim insanlarının ilk teorisi nikotin bantlarının, koronavirüsünün hücreler arasındaki yayılma hızını yavaşlattığı yönünde. Henüz teori olan bu bilginin doğru olup olmadığı gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. Çok sayıda denek ile gerçekleştirilmesi planlanan araştırmanın zaman alacağının altı çiziliyor.

Çalışmayla ilgili olarak sağlık çalışanlarının desteği ile veriler toplanacak ve daha sonra bilim insanları tarafından toplanan verilerin analizleri yapılacak. Tüm dünyada koronavirüsüyle mücadele kapsamında yoğun bir şekilde aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da hali hazırda sahip olduğumuz ilaçlarla virüsün tedavi edilip edilemeyeceği araştırılıyor. Araştırmalar sadece sahip olduğumuz ilaçlarla kısıtlanmıyor, bilim insanları koronavirüsünü yok etmek için her türlü ihtimali değerlendiriyor.