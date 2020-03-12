''Koronavirüsüne karşı korunma yöntemleri son derece basit''
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ''Koronavirüsüne karşı korunma yöntemleri son derece basit'' - Haber
Koronavirüs, Güncel

''Koronavirüsüne karşı korunma yöntemleri son derece basit''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs ile ilgili "Türkiye'de Koronavirüs vakası görüldü '' açıklamasından sonra halkın paniğe kapılmaması adına İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ''Koronavirüsüne karşı korunma yöntemlerinin son derece basit olduğunu'' ifade etti.

12.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:12
''Koronavirüsüne karşı korunma yöntemleri son derece basit''

Özyaral ülkenin gündemini işgal eden Koronavirüsü ile ilgili şunları söyledi;'' Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamadan sonra, endişenizi anlıyorum ama lütfen panik yapmayalım. Bu virüsten korunma yöntemleri son derece basit ve uygulanabilir. Üst solunum yollarını konuştuğumuzda akciğerlerimizi ve sistemimizi tutan bir viral enfeksiyonun temelinde neler yatıyor onlara bakmak lazım. Normalde viral enfeksiyonlar vücutta ve canlı dokularda yani gerek hayvanlarda gerek insanlarda yaşayabiliyorlar. Virüslerin tamamı damlacık enfeksiyonu dediğimiz şekilde ağızdan çıkan partiküller, tükürüklerle bulaşır. Hiçbir şekilde kuru bir materyalden, bir eşya üzerinde virüse rastlamak söz konusu değildir.Ancak hasta kişilerle temas yolu ile bulaşabilen bu hastalığın çok hızlı yayıldığını gördük. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün bize sunmuş olduğu bütün acil durum planlarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Şu anda enfeksiyon insandan insana geçiyor. Sıkıntısı ise böyle devam ettiği sürece hastalıkların önlenmesi için ciddi tedbirlerin alınması ve karantina sistemine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Aslında korunma yöntemleri son derece basit son derece anlamlıdır.''

Prof.Dr. Özyaral'dan Koronavirüsünden korunmak için kural!

Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatın. Şayet yanınızda kağıt mendil bulunmuyorsa, dirseğinizin iç kısmını öksürün ya da hapşırın, ellerinizi kullanmayın.

Hasta kişilerden yakın temastan kaçının.

Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın.

Hastalığınız varsa hekime danışın.

Cebinizde veya çantanızda ıslak mendil, kuru mendil, maske ve antiseptik solüsyon bulundurun.

Kalabalık ve karantina bölgelerine girmeyin.

Zorunlu değilseniz sokağa çıkmayın, alışverişinizi e-sistem üzerinden yapın.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Mevsim sebze meyveleri ile besleyen gıdalar tüketin.

Sınıf, işyeri ve evler başta olmak üzere kapalı alanları sık sık havalandırın.

Maskeyi gerekli hallerde kullanın. Her maske viral enfeksiyonlara karşı koruyucu olmaz.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ''Koronavirüsüne karşı korunma yöntemleri son derece basit'' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:28:15. #1.14#