Koronavirüsünden korunmanın yöntemleri neler? UNİCEF açıkladı
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Koronavirüsünden korunmanın yöntemleri neler? UNİCEF açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü UNİCEF, koronavirüsünden korunma konusunda halkın uygulayabileceği basit ve etkili önlemlerle virüs hakkında bilgi paylaşımında bulundu

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Koronavirüsünden korunmanın yöntemleri neler? UNİCEF açıkladı

İşte Corona virüsünden çok basit bir kaç adımda korunmanın yollarını anlatan o açıklama:

"Korona virüsü, 400-500 mikrohücre çapına sahip, boyutları büyük bir virüstür, herhangi bir maske bile virüsün girişini engeller, bu nedenle eczacıları 2 katlı 3 katlı maske istiyoruz diye zorlamaya gerek yoktur.



Virüs havaya değil, yere yerleşir, bu nedenle hava yoluyla bulaşma ihtimali düşüktür



Korona virüsü, metal bir yüzeye bulaştığında 12 saat yaşayacak, bu yüzden ellerinizi sabun ve su ile yıkamak bile yeterli olacaktır



Kumaşlara bulaştığında Corona virüsü 9 saat kalır, bu yüzden kıyafetleri yıkamak veya iki saat güneşe maruz bırakmak onu öldürmek için yeterlidir.



Virüs 10 dakika boyunca ellerde yaşar, bu nedenle cep boyutlarındaki alkol ve dezenfektanları cepte taşımak ve sık sık önlem amaçlı kullanmak faydalı olacaktır



Virüs 26-27 ° C sıcaklığa maruz kaldığında öldüğü için, sıcak bölgelerde yaşayamamaktadır. Ayrıca sıcak su ve sıcak içecekler içmek ve güneşe maruz kalmak yeterince iyidir.



Dondurmadan uzak durmak,soğuk yiyecekler ve içecekler tercih etmemek önemlidir.



Ilık su ve tuzla gargara yapmak virüsü bademciklerde iken& ; öldürür ve akciğerlere geçmesini önler.



Bu talimatlara uymak virüsü önlemek için önemlidir. (UNICEF)

Kaynak: Snob Magazin

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