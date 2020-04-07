Koronavirüsün Zayıf Noktası Bulundu! Bu Ne İşe Yarayacak?
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Teknoloji

Koronavirüsün Zayıf Noktası Bulundu! Bu Ne İşe Yarayacak?

Scripps Research tarafından yapılan açıklamaya göre SARS-CoV-2 virüsünün zayıf noktası bulundu.

07.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:51
Koronavirüsün Zayıf Noktası Bulundu! Bu Ne İşe Yarayacak?

Scripps Research tarafından yapılan açıklamaya göre SARS-CoV-2 virüsünün zayıf noktası bulundu. Peki bu ne anlama geliyor?

Araştırmaları Hızlandıracak!

Salgının hızla ilerlediği şu günlerde mevcut vaka sayısı bir buçuk milyona yaklaşmışken hayatını kaybedenlerin sayısı ise yetmiş beş bini geçti. Tablonun daha da ağırlaşmaması için tüm odaklarını bu yönde çeviren bilim insanları, hastalığa karşı aktif bir aşı ya da ilaç arıyor.

Scripps Research bu alanda çalışma yürüten kuruluşlardan birisi ve kuruluş, yapılan açıklamaya göre virüsün zayıf noktasını keşfetmiş olabilir. Antikorların virüs ile etkileşimini haritalayan bilim insanları virüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenmesinin mümkün olduğunu belirtti.

"Bu noktanın virüs içinde gizlendiğini keşfettik. Sadece bölgenin yapısı değiştiğinde ortaya çıkıyor."

Tabii bu noktada çalışmaların tamamlanması için önümüzde uzun bir süreç olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Peki siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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