Koronavirüsün yüzeylerden bulaştığı iddiası
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Koronavirüsün yüzeylerden bulaştığı iddiası

Anadolu Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüsün yüzeylerden bulaştığı iddiası

Salgının başından beri koronavirüsün insana kirli yüzeylerden bulaştığı iddia ediliyordu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmada virüsün kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda bu riskin 10 binde 1'den az olduğu tespit edildi.

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Dünyanın en çok merak edilen sorusu olan 'koronavirüs yüzeylerden bulaşır mı?' sorusuna cevap buldu. Yapılan araştırmaların sonucu ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

BULAŞMA RİSKİ 10 BİNDE 1'DEN DAHA AZ

CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Koronavirüsün yüzeylerden bulaştığı iddiası
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Salgının başından beri koronavirüsün kirli yüzeylerden bulaştığı iddia ediliyordu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı araştırmada virüsün kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmalarda bu riskin 10 binde 1'den az olduğu tespit edid

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