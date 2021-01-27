Koronavirüsün yeni belirtisi: Her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluşuyor
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Koronavirüsün yeni belirtisi: Her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluşuyor

27.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:47
Koronavirüsün yeni belirtisi: Her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluşuyor

İspanya'da koronavirüs hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, dünyaya ölüm saçan virüsün yeni semptomlarını ortaya çıkardı. Bilim insanları, neredeyse her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluştuğunu, ellerde ya da ayakta değişimler gözlendiğini belirtti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 666 orta ve ileri derecede koronavirüs hastalarını inceleyen bilim insanları yeni bulgulara erişildiğini duyurdu. 10 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2020 tarihleri arasında Madrid'deki sahra hastanesinde tedavi gören hastaları inceleyen bilim insanları birçok yeni semptom belirlendiğini duyurdu.

Bilim insanları neredeyse her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluştuğunu açıkladı. "Covid dili" olarak adlandırılan bu durumun sebebinin halen incelendiği açıklandı.

Koronavirüsün yeni belirtisi: Her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluşuyor
British Journal Medicine'de yayınlanan araştırmada korona hastalarının dilinde şişme ya da renk değişimi meydana geldiği kaydedildi.

DİL ÜZERİNDE PÜTÜRLER MEYDANA GELİYOR

Öte yandan aynı araştırmada hastaların yaklaşık yüzde 40'ının ellerinde ve ayaklarının tabanında kırmızılık ya da kahverengi noktalar belirdiği ortaya çıktı. Bilim insanları "Araştırmalara göre hastaların yüzde 45.7'sinin ellerinde, ayaklarında ya da ağızlarında değişiklikler meydana geldi" açıklamasını yaptı. Uzmanlar hastaların yüzde 25.7'sinde "covid dili" rahatsızlığının görüldüğünü açıklarken dil üzerinde pütürler meydana geldiği belirtildi.

Koronavirüsün yeni belirtisi: Her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluşuyor
Aynı araştırmada koronavirüs hastalarının el ve ayaklarında kahverengi noktalar oluştuğu belirtildi.

"ÖNCE AĞZINA BAKIN"

Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli ekip tarafından hazırlanan araştırmada, koronavirüs hastalarıyla ilgilenen doktor ve hemşirelere, "Eğer koronavirüs şüphesi bulunan bir hasta geldiyse, ona daha hızlı tanı koyabilmek adına ellerine, ayaklarının tabanlarına ve ağızlarına bakın" tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüsün yeni belirtisi: Her dört hastadan birinin dilinde şişme, ağrı ve nodüller oluşuyor
Araştırmada ayak tabanlarında kızarıklık veya kahverengi izlerin oluştuğu da belirtildi.

İNCELEME BU HAFTA RESMİ OLARAK YAYINLANDI

Araştırmanın saygın tıp dergisi British Journal of Dermatology'de bir araştırma formatında yayınlandığı kaydedilirken, bu incelemenin aslında 2020 yılının Eylül ayında gönderildiği fakat bu hafta resmi olarak yayınlandığı belirtildi.

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