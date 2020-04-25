Koronavirüsün Yeni Belirtisi Bulundu Pandemi haline gelen ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüyle ilgili uzmanlar hiç durmadan çalışıyor.

Pandemi haline gelen ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüyle ilgili uzmanlar hiç durmadan çalışıyor. Gerek virüsle ilgili yeni bir bilgi öğrenmek adına gerek ise virüsle nasıl mücadele edilebileceğini keşfetmek adına bilimsel çalışmalar hiç durmadan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsünün gençlerde kalp krizine neden olabileceği açıklanmıştı. Şimdi ise koronavirüsünün yeni bir semptomunun bulunduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen araştırmaya göre, koronavirüsünün belirtilerinden bir tanesi de mavi ya da mor renge dönüşen ayak parmakları. Koronavirüsünün Yeni Belirtisi Mavi veya Mor Ayak Parmakları

Koronavirüs parmakları adı verilen bu yeni virüs belirtisi, yapılan araştırmalara göre, hem akut solunum sıkıntısı olan ağır hastalarda hem de çocuklar da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. Araştırmacılar, koronavirüs testi negatif çıkan kişilerde de ön belirti olarak mavi ya da mor renkli ayak parmaklarının oluşabileceğini söylüyor.

Koronavirüsün Yeni Belirtisi Bulundu!

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşan Pennsilvanya Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, mor ya da mavi renk ayak parmaklarına dokunulduğunda acı ve yanma hissi oluştuğunu belirtiyor. Lautenbach, yapılan çalışmalar sonucunda parmakların morarmasının virüse karşı vücudun verdiği lokal inflamatuar bir tepki olduğunu varsaydıklarını söylüyor. Şiddetli grip ve viral pnömonisi olan hastalarda da aynı semptomların kaydedildiğini ifade eden Lautenbach, vücudumuza giren yabancı maddelere karşı bağışıklık sistemimizin savaş açtığını ve bir şekilde bizi de bir terslik olduğuna ilişkin haberdar etmek için dışa dönük bir takım bulgular doğurduğunu belirtti. Mor ya da mavi ayak semptomunun da koronavirüsüne karşı vücudun almış olduğu bir önlem olarak gözlendiğini sözlerine ekledi.