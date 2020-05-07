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"Koronavirüsün yaralarını saran üretim tesisleri çelik ile büyüyecek"

07.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:54

Hafif çelik yapıların yıldızının Covıd-19 sürecinde bir kez daha parladığına dikkat çeken AS STEEL Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Üretim tesisleri hızlı ve ekonomik olarak kurulmalı, bu da çelik konstrüksiyon ile tesislerin inşasının gerçekleşmesi planlarını devreye soktu.

Hafif çelik yapıların yıldızının Covıd-19 sürecinde bir kez daha parladığına dikkat çeken AS STEEL Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Üretim tesisleri hızlı ve ekonomik olarak kurulmalı, bu da çelik konstrüksiyon ile tesislerin inşasının gerçekleşmesi planlarını devreye soktu. Ön talep sürecimiz Türkiye ve global siparişlerle sürüyor" dedi.

Koronavirüs dünya ekonomisinde tüm planları değiştirdi. Uzun sürede kurulması mümkün olmayan hastanelerin inşasında çelik konstrüksiyon tercih edildi. Başta hastaneler olmak üzere tüm üretim ve depolama alanlarında çelik konstrüksiyonun hızına ve sağlamlığına ihtiyaç günden güne artıyor.

"Kalkınma için üretim tesisleri hızlı ve ekonomik olarak kurulmalı"

Hafif çelik yapıların yıldızının Covıd-19 sürecinde bir kez daha parladığına dikkat çeken AS STEEL Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Küresel ekonomide endüstriyel yapıların önemi büyük. Salgın sonrası endüstriyel yapılara olan ihtiyaç en yüksek seviyede. Üretim tesisleri hızlı ve ekonomik olarak kurulmalı, bu da çelik konstrüksiyon ile tesislerin inşasının gerçekleşmesi planlarını devreye soktu. Ön talep sürecimiz Türkiye ve global siparişlerle sürüyor. Mevcut tesisler salgın sonrası dönemde siparişlere yetişmek için fabrikalarını ek alanlar ile büyüterek, üretim kapasitelerini artırmak zorunda kalacaklar. Bu devrede çelik konstrüksiyon tercih edilerek ekonominin çarkları hızla eskisinden de yüksek kapasite ile dönecek. Çelik kontrüksiyon yapılar depreme daha dayanıklıdır. Yapı elemanları fabrikada üretilip, beton kaide üzerinde birleştirilebilir. İstenildiği zaman sökülerek başka yerde tekrar kurulabilir. Yapısal çelik binalar, standart parçalardan oluşur ve civata-somun bağlantı yapılabilir. Bu açıdan her koşula uygun eklemelerin yapılması üretim kapasitesinin artışında genişleyebilir alan sağlamaktadır" dedi.

"Çelik konstrüksiyon yöntemi ile yapılar hızla tamamlanıyor"

Özellikle depolama tesislerinin kurulumlarının da 2021 yılında artışa geçeceğine dikkat çeken AS STEEL Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Düşük ağırlığına kıyasla yüksek mukavemeti, yanmazlık özelliği, ama hepsinden de öte hızlı ve kolay montaj ve kurulum özelliklerine sahip çelik konstrüksiyon yapıların önemi, COVID-19 Koronavirüs Salgını sürecinde bir kez daha ortaya çıktı. 45 günde tamamlanmak üzere 8 Nisan'da çalışmalarına başlanan ve çelik konstrüksiyon yöntemi ile yapılan 1000'er yatak kapasiteli Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Salgın Hastaneleri, 25 günde neredeyse tamamlanma noktasına geldi. ABD'de bina inşaatlarında kullanılan toplam çeliğin yaklaşık olarak yüzde 40'ı soğuk-hadde çeliktir. Diğer yapı malzemelerine nazaran avantajlarından dolayı soğuk-hadde çelik önemli bir pazar payına sahiptir. Soğuk-haddelenmiş çelik betonarmeye görece çok daha düşük ağırlığa sahip olup, inşaat ve nakliye sırasında kısmi kolaylıklar da sağlamaktadır. Mukavemeti yüksektir, kalıp gerektirmez ve yanmaz bir malzemedir. Geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilirdir, hızlı ve kolay montaj ve kurulum imkanı verir. Çelik bu çok avantajlı özellikler ve AS STEEL olarak verdiğimiz 50 yıllık garanti nedeniyle, binaların, depoların, endüstriyel alanların inşasında tüm dünyada sıklıkla tercih edilmeye başlandı" diye konuştu.

"Her ekonomik dönemde çelik inşaatın baş aktörüdür"

Yapılarda soğuk hadde çelik elemanların kullanımının ilk olarak ABD ve İngiltere'de 1850'lerde savaştan dönen gaziler için düşük maliyetli ve hızlı konut yapımı amacıyla başladığını belirten Erkan Sezer; "Günümüzde soğuk-hafif çelik profiller; evlerde duvar sistemlerinde, çatı makasları, yapı çerçevelerinde kullanılmaktadır. ABD, Japonya ve Batı Avrupa ülkelerinde hafif-çelik binalara yaygın olarak rastlanılmaktadır. Türkiye'de ise bu yapı türü özellikle 1999 Marmara Depremi'nden sonra ilgi çekmeye başlamıştır. Soğuk-haddelenmiş çelikler; genellikle binalarda, otomobillerde, ekipmanda, ev ve ofis mobilyalarında, servis direklerinde, depolama raflarında, tahıl silolarında, karayolu bariyerlerinde, drenaj tesislerinde ve köprülerde kullanılmaktadır. Her ekonomik dönemde çelik inşaatın baş aktörü olmuştur ve özellikle salgın döneminde ve sonrasında da bu ilgi sürecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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