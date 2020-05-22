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Koronavirüsün tüketim ve yaşam alışkanlıklarına etkileri

İSTANBUL (İHA) – Mobil sadakat uygulaması Hopi, koronavirüs salgını ile ilgili Kantar Media Division ile yaptığı detaylı anketin sonuçlarını açıkladı.

Koronavirüsün tüketim ve yaşam alışkanlıklarına etkileri
22.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:28

İSTANBUL (İHA) – Mobil sadakat uygulaması Hopi, koronavirüs salgını ile ilgili Kantar Media Division ile yaptığı detaylı anketin sonuçlarını açıkladı. Uygulama içerisindeki anket üzerinden kullanıcılarına; evden çalışma ve işe dönüş sürecinden, alışveriş harcamalarındaki değişimlere ve tatil planlarına kadar birçok alanda sorular sorulurken; sonuçlara göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Diğer taraftan araştırma sonuçları salgın döneminde sahip olunan değerlerin daha iyi anlaşıldığını gösterdi.

Koronavirüs gündeminin, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, uygulama içinden yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 3 bin 213 Hopi kullanıcısının detaylı yanıtlarıyla ortaya çıkan anket; kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları, finansal durumları ve sosyal yaşama dönüş beklentileriyle ilgili çarpıcı veriler sunuldu.

Evden çalışma sıktı, ofis özlendi

Hopi üzerinden gerçekleştirilen ankete katılan Hopililerin yüzde 60'ı kadın, yüzde 40'ı da erkek kullanıcılar oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 24'ü çalışmadığını, yüzde 76'si çalıştığını belirtti. Çalıştığını belirten kullanıcıların yüzde 53'ü kovid-19 süreci sonrasında işe gitmenin kendilerine olumlu hissettireceğini belirtirken, yüzde 12'si aksi şekilde düşündüğünü söyledi. Yüzde 18'lik bir kesim ise ofise dönüş konusunda kararsız olduğunu belirtti.

Tasarruf etme oranı düştü

Ankete katılanların yüzde 44'ü finansal durumu salgın öncesine göre daha kötü olduğunu belirtirken yüzde 49'u ise finansal durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Her 3 kişiden biri finansal durumunun 6 ay sonrasında kötüleşeceğini, yüzde 26'sı iyileşeceğini, yüzde 40'ı ise aynı kalacağını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 52'si finansal durumunun bir yıl sonra düzelmesini bekliyor.

Her 10 kişiden 4'ü ya kredi çekti ya da çekmeyi planlıyor

"Coronavirüs öncesindeki dönemde gelirinden tasarruf yapma imkanın var mıydı?" sorusuna evet diyenler yüzde 54 iken, bu oran kovid-19 sonrasında yüzde 36'ya düştü. Ankete katılanların yüzde 20'si bu dönemde finansal destek için kredi çektiğini belirtirken yine yüzde 20'si yakın zamanda kredi çekeceğini söyledi. Kredi başvurusu yapacağını belirtenlerin yüzde 40'ı 5,001-10,000 TL aralığında, yüzde 20'si 10.001-25.000 TL arasında, yüzde 28'i ise 25,000 TL'den fazla kredi çekmeyi planlıyor.

10 kişiden 7'si giyim harcamalarını azalttı

Küresel salgının harcama alışkanlıklarına etkisinin de sorgulandığı ankete katılan 10 kişiden 7'si (yüzde 68) giyim harcamalarını azalttığını söyledi. Ankete katılanların yanıtları en büyük düşüşün ayakkabı, çanta ve aksesuvar kategorilerinde yaşandığını ortaya koydu.

Evde kaldık, daha çok atıştırdık

Evde daha fazla zaman geçirmeye bağlı olarak temel gıda harcamaları yüzde 68, atıştırmalık harcamaları da yüzde 20 oranında yükseldi. Ev temizlik harcamaları ise yüzde 44 oranında arttı. Hazır yemek harcamaları ise salgın öncesi döneme göre yüzde 63 azaldı.

Her 10 kişiden 6'sı "Sinema ve tiyatro için en erken 8 ay sonra" dedi

Kovid-19 sonrasında yaşam rutinine, park, sahil gibi açık alanlara ortalama 3 ay içerisinde dönmeyi planlayanların oranı yüzde 61 iken, 8 aydan uzun sürede dönerim diyenlerin oranı yüzde 15 oldu. Ankete katılanların yüzde 59'u sinema ve tiyatroya da 8 aydan önce gitmeyi düşünmediğini, yüzde 12'si ise 3 ay içerisinde sinema ve tiyatroya gidebileceğini belirtti.

Bu yaz için tatil planı belirsiz

Ankete katılanlar tatil planlarıyla ilgili beklentilerini de paylaştı. Buna göre ankete katılanların yüzde 26'sı 3 ay, yüzde 25'i 4-8 ay içinde, yüzde 49'u ise 8 aydan sonra tatile gitmeyi düşündüğünü söyledi. Her 10 katılımcıdan 9'u ise yurt dışı tatillerin 8 aydan da uzun sürede gerçekleşebileceği düşünüyor.

Erkekler 'bakım' özleminde kadınları solladı

"Kuaför ve berbere 3 ay içinde dönerim" diyenlerin oranı yüzde 57 iken, "8 aydan uzun sürede dönerim" diyenlerin oranı yüzde 20 oldu.

Bakım rutinine dönüşte erkekler kadınları solladı. "3 ay içinde berber rutinine dönerim" diyen erkeklerin oranı yüzde 69 olurken bu oran kadınlarda yüzde 49'da kaldı. Ankete katılanlar konser, festival gibi sosyal aktivitelere ise yüzde 62 oranında "8 aydan uzun sürede dönerim" derken, spor salonuna gidenlerin yüzde 16'sı 3 ay içinde spora dönmeyi düşünüyor.

Sahip olunan değerleri daha fazla anladık

Ankete katılanların büyük çoğunluğu koronavirüs salgınının, hayatta sahip olunan şeylerin değerini anlamasını sağladığını ifade ediyor. Her 10 katılımcıdan 8'i (yüzde 79) bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.

Salgın sonrasında kalıcı olacak alışkanlıklar

Hopi, kısıtlamalar sebebiyle, evinde zaman geçiren kullanıcılarına salgın dönemini nasıl geçirdiklerini ve salgın sonrasında bu dönemde edinilen hangi rutinlere devam edeceklerini sordu. Buna göre;

Katılımcıların yüzde 25'i kısıtlamalar bittikten sonra dışarıda daha çok vakit geçirecek, yüzde 47'si ise daha fazla evde kalacak.

Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 43) karantinada yeni beceriler öğrendi.

Katılımcıların yüzde 32'si için bu dönemde sosyal medya platformlarının daha önemli hale geldiğini, yüzde 47'si ise aksini söyledi.

Her 10 katılımcıdan 6'sı için (yüzde 64) salgın sonrası süreçte evden/uzaktan çalışma daha popüler olacak.

Katılımcıların yüzde 17'si online yoga, pilates, spor alışkanlıklarına, yüzde 16'sı evde tamirat/DIY çalışmalarına ve yüzde 15'i evde kişisel bakım rutinlerine, yüzde 11'i ahşap, resim gibi sanatsal hobilerine, yüzde 7'si ise örgü, dantel gibi el işi hobilerine devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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