Koronavirüsün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar

26.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:30

Koronavirüs etkisi ile dünya genelinde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Üretim ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle Çin'e yapılan mal ve hizmet ihracatında haftalık 26 milyar dolara yakın kayıp yaşanabilir.