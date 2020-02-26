Koronavirüsün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar
Koronavirüs etkisi ile dünya genelinde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor.
26.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:30
Koronavirüs etkisi ile dünya genelinde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Üretim ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle Çin'e yapılan mal ve hizmet ihracatında haftalık 26 milyar dolara yakın kayıp yaşanabilir.
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Kaynak: Dunya.com