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Koronavirüsün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar

Koronavirüs etkisi ile dünya genelinde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor.

26.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:30
Koronavirüsün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar

etkisi ile dünya genelinde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Üretim ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle Çin'e yapılan mal ve hizmet ihracatında haftalık 26 milyar dolara yakın kayıp yaşanabilir.

Kaynak: Dunya.com

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