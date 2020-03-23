Koronavirüsün son bulması için Eyüpsultan Camii'nden dua sesi yükseldi Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Eyüpsultan Camii'nden dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından İstanbul Eyüpsultan Camii'nden dua okundu. Kaynak: AA