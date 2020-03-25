Koronavirüsün son bulması için cami hoparlörlerinden üçüncü kez dualar yükseldi Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden edilen dualar üçüncü gününde de sürdü.

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden edilen dualar üçüncü gününde de sürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından kentte de koronavirüs salgınının son bulması için üçüncü kez dua sesleri yükseldi.

Allah'tan bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanlığa kolaylıklar, şifa niyazında bulunulmasının ardından tekbir ve salavat getirildi.

Kaynak: AA