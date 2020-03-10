"Koronavirüsün özel sağlık sigortaları kapsamında poliçesi bulunmuyor" Dünya genelinde binlerce ölüme yol açan koronavirüs, salgın hastalık olmasından dolayı özel sigorta kapsamında bulunmuyor.

Dünya genelinde binlerce ölüme yol açan koronavirüs, salgın hastalık olmasından dolayı özel sigorta kapsamında bulunmuyor. Sigorta şirketi üst yöneticisi Murat Çiftçi, "Koronavirüs salgın hastalıklar sınıfı içine girdiğinden dolayı salgın hastalıklar da özel sağlık sigortaları için standart istisna olduğu gerekçesiyle maalesef böyle bir poliçe bulunmuyor" dedi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkemizin komşuları başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alıp yayılmaya devam ediyor. Özellikle Çin, İran ve Avrupa'dan birçok ölüm ve vaka haberleri gelmeye devam ederken, ülkemizde de virüse karşı sıkı önlemler alınmış durumda. Sigortacılarında da gündeminde olan koronavirüs, salgın hastalık olduğu için teminat kapsamında olmadığı belirtiliyor. Konu hakkında açıklama yapan IBS Sigorta Genel Müdürü Murat Çiftçi, salgın hastalıkların özel sigorta kapsamında olmadığını, koronavirüs'ün de poliçesi bulunmadığını söyledi.



Çiftçi, koronavirüs'ün ilk tetkikler ya da tespiti açısından yapılan masrafların özel sağlık sigortasının karşılandığını belirtirken, virüs tespit edildiğinde tedavi durdurulup İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili hastanenin bildirim yapması gerektiğini, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu klavuz çerçevesinde ilgili hastaneye yönlendirip tedavisinin orada devam etmesi gerektiğini aktardı.



Koronavirüs'ün, sigorta sektöründe maddiyat dışında da olumsuz etkilerini olduğunu vurgulayan IBS Sigorta Genel Müdürü Murat Çiftçi, "Diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörünü de olumsuz etkilemiş görünüyor. Maddiyat boyutundan önce diğer sektörlerde olduğu gibi seyahat ve lojistik anlamında ciddi sıkıntılara yol açtı. Sigorta ve reasürans piyasaları global ölçekte yapılan bir iş olduğu için maalesef ilgili profesyonellerin seyahatinde ciddi aksaklıklar oluşuyor. Firmamızın önümüzdeki 1 aylık dönemdeki bütün seyahatlerimiz iptal edilmiş durumda. Görüşmelerimizi çeşitli aplikasyonlarla üzerinden sağlıyoruz. İşin maddi boyutuna baktığımızda da 2002-2003 senesindeki SARS virüsünün ekonomiye maliyeti 33 milyar dolar seviyesindeki olduğunu düşündüğümüzde, koronavirüs'ün bu rakamın kat ve kat üzerinde olacağı uzmanlar tarafından tahmin ediyor" dedi.



"Özel hastaneler koronavirüs'e herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek"



Koronovirüs'ün sigorta poliçelerini kapsayıp kapsamadığı konusunda açıklık getiren Çiftçi, "Sağlık sigortalarına baktığımızda koronavirüs, salgın hastalık ilan edildiği zaman istisnai bir durum olduğundan dolayı kapsam dışı kalacak. Bugün hastaneye gittiğinizde koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığını bilmediğiniz ve bu hastalığın semptomları gribe benzediğinden dolayı gribal enfeksiyon için gittiğinizde, ilk tetkikler ya da tespiti açısından yapılan masraflar özel sağlık sigortası tarafından karşılanacaktır. Ne zaman ki koronavirüs tespit edildi işte o zaman tedavi durdurulup İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili hastane bildirim yapması gerekiyor. Yine Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu klavuz çerçevesinde ilgili hastaneye yönlendirip tedavisinin orada devam etmesi gerekiyor. Yani özelden kamu tarafına geçilmiş olması gerekiyor. Özel hastaneler koronavirüs'e herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek" şeklinde konuştu.



"Koronavirüs vakaların tedavi masraflarını SGK'nın karşılayacağını düşünüyorum"



Hastada koronavirüs görüldüğünde tedavinin SGK kapsamında yapılıp yapılmayacağını değerlendiren Çiftçi, "İlgili klavuz ve hazırlıklar yapılmış durumda. Bütün sağlık birimleri bu konu hakkında bilgili. Önlemler alınmış durumda. Koronavirüs vakaların tedavi masraflarını SGK'nın karşılayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"Salgın hastalıklar özel sağlık sigortaları için standart istisna olduğu için maalesef böyle bir poliçe bulunmuyor"



Koronavirüs için özel sağlık poliçesinin olmadığını aktan Çiftçi, "Koronavirüs salgın hastalıklar sınıfı içine girdiğinden dolayı salgın hastalıklar da özel sağlık sigortaları için standart istisna olduğu için maalesef böyle bir poliçe bulunmuyor. Bu virüsten bağımsız her bireyin bütçesi dahilinde özel sağlık sigortası yapmasını uzmanlar olarak öneriyoruz. Özel sağlık sigortasının çalışmadığı durumlarda kamu otoriteleri araya girip SGK ve çeşitli farklı fonlardan bu harcamalar karşılanacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA