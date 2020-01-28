Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü
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Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü

Çin'de koronavirüs salgınının ilk kez tespit edildiği Vuhan hayalet şehre dönüştü

28.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:30
Koronavirüsün merkez üssü Vuhan, hayalet şehre dönüştü

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ün üzerine çıktığı Çin'de halk tedirginlik nedeniyle evlerine kapandı.


Salgının ilk kez tespit edildiği Vuhan adeta hayalet şehre dönüşmüş durumda. Şehirde sokağa çıkan herkese yüz maskesi takma zorunluluğu getirildi. Şehirden çekilen görüntüler hayatın adeta durma noktasına geldiğini gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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