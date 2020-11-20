Koronavirüsün merkez üssü Vuhan'da salgın unutuldu: Vuhan'da buluşalım
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Koronavirüsün merkez üssü Vuhan'da salgın unutuldu: Vuhan'da buluşalım

20.11.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:19
Koronavirüsün merkez üssü Vuhan'da salgın unutuldu: Vuhan'da buluşalım

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Vuhan'dan yayılmaya başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada ikinci pik tedirginliği yaratırken, salgının merkez üssünde işler tam tersi gidiyor. Kültür ve Turizm Ofisi yayınladığı tanıtım videosunda herkesi Vuhan'a davet etti ve "Vuhan'da buluşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında ikinci pik tedirginliği yaşıyor. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 57 milyon insanın etkilendiği salgında 1,3 milyondan fazla insan da hayatını kaybetti.

VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ TURİSTLERİ DAVET EDİYOR

Avrupa ve birçok kıtada ikinci pik tedirginliği yaşanırken, virüsün merkez üssü Vuhan'da ise işler tam tersi ilerliyor. Mayıs ayından bu yana şehir içinde bulaşan vakanın rapor edilmediği Vuhan'da Kültür ve Turizm Ofisi bir tanıtım videosu hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve turistleri etkilemeyi amaçlayan videoya 'Vuhan'da buluşalım' başlığı verildi. 3 dakikayı aşan videoda şehrin doğal güzellikleri, mimari yapısı ve kültürel ögeleri ön plana çıkarılıyor. Herhangi bir diyaloğun olmadığı videodaki görüntülere müzik eşlik ediyor.

"VUHAN'DA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Turizm ofisi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da da kampanyayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Vuhan güzelliklerini sunmada hiçbir zaman cimri olmadı. Umarız bunu daha fazla insan anlayabilir. Vuhan'da buluşmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

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