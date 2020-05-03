Koronavirüsün izini süren "sağlık dedektifleri" yoğun mesaide
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Koronavirüsün izini süren "sağlık dedektifleri" yoğun mesaide

Koronavirüsün izini süren
03.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıpkı bir "dedektif" gibi çalışan filiasyon ekipleri, koronavirüs temaslılarını bulup, kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıpkı bir "dedektif" gibi çalışan filiasyon ekipleri, koronavirüs temaslılarını bulup, kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Kovid-19 için yapılan testlerde pozitif çıkanların temaslı olduğu kişileri tespit ederek salgının yayılmasını önlemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sağlık ekipleri, Erzurum'da vaka sayısının düşmesini sağladı.

Gelen ihbarlar ve hastanede yapılan testlerin ardından özel kıyafetleriyle, mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe gezerek, temaslıları belirleyen ve kontrol altında tutan birimde görevli 104 kişi bulunuyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yediden yetmişe topyekun salgınla mücadelede önemli bir başarı elde edildiğini aktardı.

Ülke genelinde elde edilen başarının arkasında sağlık çalışanlarının geldiğini belirten Memiş, "Erzurum'da vaka sayılarının tespiti ve sonrasında temaslı kişilerin karantina altında tutulmasını sağlayan sağlıkçılarımız, şehrimizde salgınla mücadelemizde başarı çıtasını yükseltti." diye konuştu.

Titiz çalışma yürütüyorlar

Memiş, kentte günlük test ortalamasının 200 ile 300 arasında olduğunu, gün içerisinde bir veya 2 kişi de pozitif vakaya rastlandığını bazen de hiç rastlanmadığını anlattı.

Kentte filiasyon ekiplerinin salgınla ile mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Tespit ettiğimiz hasta sayısı taburcu ettiğimiz hasta sayımızdan daha düşük. Büyük bir titizlikle pandemi sürecini geçirmemiz gerekiyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Tedavi ve önleyici sağlık hizmetleri, salgının kontrol altında tutulmasında çok önemli bir rol oynuyor. Aile hekimleri ve diğer sağlık ekiplerinin arasında bulunduğu filiasyon ekibimizde 104 görevli bulunuyor. Türkiye'de çalışan filiasyon ekipleri arasında en iyilerinden birisi. Bu birimdeki ekiplerimiz süreci anbean takip ediyor. Erzurum kolay kolay kontrol altında tutulacak bir şehir değil. 2 bin yerleşim yeri olan bir yer. Filiasyon ekibimiz sayesinde vakalar saati saatine kontrol ediliyor."

"Kolay olmayan bir takip içindeler"

Vali Memiş, filiasyon ekiplerinin başarısının ülke sıralamasında üst sıralarda yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Testlerde pozitif çıkan ve bu pozitifli kişilerin bulaştırma ihtimali olan kişilerin bulundukları adresleri belirleyen ekipler, anında onlarla iletişime geçiyor. Ekiplerimiz daha sonra bu kişileri sürekli gözetim altında tutuyor. Kolay olmayan bir takip işi ancak ev ev, apartman apartman, mahalle mahalle takip ediyoruz. Filiasyon ekibi temaslı kişileri telefonla arıyor ve durumları hakkında bilgi alıyor. Tabi vatandaşlara ulaşamadıklarımız da oluyor. Onlara zabıta, polis ve jandarma yardımıyla hastalarımızı veya temaslı kişilerin başkalarına bulaşmasını aldığımız tedbirlerle önlüyoruz. Müthiş çalışan bir ekibimiz var. Bunun için salgınla mücadele başarı sağlıyoruz."

Sahada temaslı hasta taraması yapan filiasyon ekibinde görevli Dr. Alparslan Dağ da günlük olarak yapılan kontroller sayesinde bulaşı sayısını ve riskinin ortadan kalktığını belirtti.

Pozitif vaka olanlarla yakın temaslı kişilere, filiasyon ekibindeki görevlilerin kuralları tek tek anlattığını kaydeden Dağ, "Temaslı kişilere arkadaşlarımız gerekli formları doldurup imza altına alıyor. Evden çıkmamaları, hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Çünkü temaslı kişi beraberinde başka temaslıları da doğurabilir. Aynı zamanda ekipler mobil tarama ile temaslı kişileri de yine kontrol altında tutuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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