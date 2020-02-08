: Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği Vuhan kenti havadan görüntülendi

08.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:30

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Virüsün ilk olarak tespit edildiği Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

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