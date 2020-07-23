'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız yok'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız yok'

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr.

'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız yok'
23.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:56

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren bir vaka bulunmadığını, ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, pandemi sürecinde kurban kesimi ile ilgili açıklamada bulundu. Şahin, dünyanın pandemiden dolayı olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve bu koşullarında ilk defa bir Kurban Bayramı kutlanacağını söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tedbirin elden bırakmaması gerektiğini ifade eden Şahin koronavirüsün, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar koronavirüsün bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur. Dolayısıyla, bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yoktur. Ancak, bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun bir insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda, hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için, fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli olacaktır."'TOKALAŞARAK SATIŞ İŞLEMİ YAPILMAMALI'Hayvan satış yerlerine vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olanların girmemesi gerektiğini belirten Şahin, "8 metrekarelik alana giriş satıcı veya müşteri olacak şekilde kontrollü sağlanmalıdır. Hayvan satış yerlerine girenlerin ateşi ölçülmeli, vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmemeli, maske takılmalı, fiziksel mesafeye uyulmalı ve el temizliğine özen gösterilmelidir. Kurban Bayramı'nda bir gelenek olan tokalaşarak hayvan satış işlemi bu bayramda olmamalıdır. Kurban kesim işlemi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından önceden belirlenen, standartları kontrol edilen ve yetkilendirilmeleri sağlanan yerlerde gerçekleştirilmelidir. Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişi engellenmeli, sadece bir hayvan sahibi veya hissedarı sosyal mesafeye dikkat edilerek kesim yerine alınmalıdır. Kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için bu yıl kesimler randevu usulü gerçekleştirilecektir. Bayramın birinci gününde kurban kesim alanlarında aşırı yoğunluk yaşanmaması için kurban kesiminin diğer günlerde de yapılabileceği unutulmamalıdır" dedi.'HER KESİMDEN SONRA ELDİVEN DEĞİŞTİRİLMELİ'Kesim alanlarında görevli kasap ve yardımcı personelin kesimden önce koronavirüs yönünden sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Her bir hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirilmeli, kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmelidir. Kesim, parçalama ve paketleme aşamalarında temizlik kurallarına maksimum dikkat edilmeli, fiziksel mesafe korunmalı ve en az iki metre aralıklarla bariyer oluşturulmalıdır. Kurban kesimi sonucu elde edilen etler ve tüketilebilir sakatatlar, kurban sahiplerine ayrı ayrı ve gıda ambalajına uygun paketli bir şekilde teslim edilmelidir. Kesim yerlerindeki deri, işkembe, ayak gibi yan ürün ve atıkların hem insan sağlığı ve hem de çevre sağlığı açısından risk oluşturmaması için gerekli önlemler alınmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. 

Dr Şahin ayrıca, etin eve getirildikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirilmeli, yeterince oksijen alması sağlanarak, artı 4 derecede dinlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, etin hayvan kesilir kesilmez hemen tüketilmesinin uygun olmadığını, en az yine artı 4 derecede 12 veya 24 saat dinlendirdikten sonra tüketime sunulmasının sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Spor
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: 'Koronavirüsün hayvandan bulaştığını gösteren vakamız yok' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:03:12. #1.14#
title