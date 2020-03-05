Koronavirüsün hava yolu şirketlerine maliyeti artıyor: İngiliz Flybe iflas etti
Koronavirüsün hava yolu şirketlerine maliyeti artıyor: İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs salgınının hava yolu şirketlerine 2020'deki maliyetinin 113 milyar doları bulabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.
Merkezi Exeter'de bulunan Flybe'den yapılan açıklamada hava yolu şirketinin iflas ettiği belirtilirken, yolculardan havaalanlarına gitmemeleri istendi. Euronews.com'da Görüntüle
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