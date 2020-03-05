Koronavirüsün hava yolu şirketlerine maliyeti artıyor: İngiliz Flybe iflas etti
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Koronavirüsün hava yolu şirketlerine maliyeti artıyor: İngiliz Flybe iflas etti

Koronavirüsün hava yolu şirketlerine maliyeti artıyor: İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56
Koronavirüsün hava yolu şirketlerine maliyeti artıyor: İngiliz Flybe iflas etti

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs salgınının hava yolu şirketlerine 2020'deki maliyetinin 113 milyar doları bulabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.


Merkezi Exeter'de bulunan Flybe'den yapılan açıklamada hava yolu şirketinin iflas ettiği belirtilirken, yolculardan havaalanlarına gitmemeleri istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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