Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler! Bilim insanları koronavirüsün hangi yüzeyde ne kadar hayatta kaldığını araştırdı. ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucu koronavirüs hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşte, coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 4 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs, bilim insanları tarafından derinlemesine inceleniyor. ABD'li bilim insanları, koronavirüsün nesnelerin üzerinde tutunma sürelerini inceledi. Peki, koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor?

ÖMRÜ 3 SAAT İLE 3 GÜN ARASINDA DEĞİŞİYOR!

Yapılan araştırmada koronavirüsün yüzeylerdeki tutunma süresinin 3 sat ile 3 gün arası değiştiği ortaya konuldu. Bu sürede yüzey özelliklerinin yanı sıra sıcaklık ve nem gibi faktörlerin de yer aldığı belirtildi.

KORONAVİRÜS HANGİ YÜZEYDE NE KADAR YAŞIYOR

Ulusal Sağlık Enstitüleri verilerine göre :

Koronavirüs, kargo kutuları gibi karton yüzeylerde 1 güne kadar yaşayabiliyor.

Koronavirüs, paslanmaz çelik yüzeylerde 3 güne kadar yasabiliyor.

Koronavirüs, bakır yüzeylerde ise 4 saate kadar dayanabiliyor.

Koronavirüs, havada 3 saate kadar yaşayabilen virüs, kapı tokmağı ve masa üstü gibi pürüzsüz, gözeneksiz yüzeylerde daha fazla tutunabiliyor.

Para, kumaş ve saç gibi gözenekli yüzeylerde ise daha az tutunuyor.

KORONAVİRÜSÜN SEVDİĞİ ORTAMLAR

Ulusal Sağlık Enstitüleri verilerine göre:

Koronavirüs, yüksek nemli, orta sıcaklıklı, düşük rüzgarlı ve sert yüzeyli ortamları daha çok seviyor.

Koronavirüs sıcaklığın artması, virüsün ömrünü de kısaltıyor.

Koronavirüs hakkında yapılan bilimsel araştırmalar yeni olmakla beraber koronavirüüsn kesin tutunma sürelerinin bilinmesi için araştırmaların daha da derinleştirilmesi bekleniyor.