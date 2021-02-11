Koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı Kaliforniya'da da görüldü
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Koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı Kaliforniya'da da görüldü

11.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:23
Koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı Kaliforniya'da da görüldü

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüse (Covid-19) ait varyantın, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 4 kişide görüldüğü açıklandı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüse (Covid-19) ait varyantın, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 4 kişide görüldüğü açıklandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bu varyantın Kaliforniya'da ilk kez görüldüğünü belirtti.

ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Güney Afrika varyantı olarak bilinen koronavirüse ait varyantın eyaletteki 4 kişide tespit edildiğini duyurdu. Newsom, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birkaç saat önce Güney Afrika varyantına sahip vakalar ortaya çıktı. Stanford'da iki, Alameda County ve Santa Clara County'de birer vaka tespit edildi. Dolayısıyla, Güney Afrika varyantları olarak belirlediğimiz iki varyant şu anda ilk defa Kaliforniya eyaletinde tespit edildi" dedi.

İNGİLTERE VARYANTINDAN 159 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Newsom, Güney Afrika varyantının yanı sıra, İngiltere'de ortaya çıkan varyant tespit edilen 159 vaka olduğunu açıkladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantlarının, henüz bilimsel olarak daha ölümcül olduğu ifade edilmiyor ancak virüsün ilk ortaya çıktığı varyanttan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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