Koronavirüsün gölgesine eğitim nasıl devam edecek? Uzman isim online eğitimi ve süreci anlattı Koronavirüsü tedbirleri kapsamında alınan ilk kararlardan biri de okulların tatil ilan edilmesi oldu. Peki bu süreçte online eğitimin geleceği nasıl olacak? Türkiye altyapı olarak online eğitim sistemine hazır mı? Street1227 Ajans Başkanı Oğuzhan Saruhan, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile online eğitimin bugünü ve yarınını konuştu.

Ülkemizde yüz bini aşkın insanın yakalandığı koronavirüs salgını, her alanı olduğu gibi eğitimi de etkiledi. Okullarda eğitime ara verilmesi ve derslerin online olarak uzaktan devam etmesine karar verildi. Bu tedbirler kapsamında milyonlarca öğrenci eğitimlerini evlerinden online bir şekilde gerçekleştiriyor. Hem velilerin hem öğrencilerin süreçle ilgili birtakım soruları ise cevap bekliyor. Street1227 Ajans Başkanı Oğuzhan Saruhan, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu'na koronavirüsün gölgesinde devam eden eğitim çalışmalarını sordu.

''ONLİNE EĞİTİM, TEKNOLOJİ ALTYAPISI KULLANILAN BİR SİSTEMDİR''

Ülkemizin online eğitim altyapısı, bugün ve gelecekte daha kapsamlı online eğitime hazır mı? Ya da daha verimli ve teknoloji bakımından gelişmiş hale gelmesi için ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor?

Online eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aslında uzun yıllardır üzerine çalışılan ve altyapısı hazırlanan bir modeldir. Burada öncelikle online eğitimin ne olduğuna değinmek ve beklentileri buna göre şekillendirmek gerekiyor. Online eğitim; öğrenci ve öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasının mümkün olmadığı durumlarda teknoloji alt yapısı kullanılan eğitim sistemidir. Senkron; yani eş zamanlı, interaktif ve Asenkron; yani eşzamanlı olmayan, video kayıtlarının ve diğer özelliklerin kullanıldığı dersler olarak 2 şekilde ele alınabilir. Senkron eğitimde öğretmen ve öğrenci karşılıklı aynı ortamda bulunabiliyor. Öğretmen interaktif olarak ders anlatıyor ve öğrenciler de sorularını sorabiliyorlar. Asenkron eğitim ise sistemde kayıtlı ders anlatım video kütüphanesi ve diğer uygulamalar üzerinden öğrencinin öz düzenlemesini yaparak ve öz disiplin içerisinde öğrenme sorumluluğunu yerine getirmesidir.

DERSLER CANLI YAYINLANABİLİR Mİ?

Velilerimizin beklentisi geleneksel toplum olarak konvansiyonel yaklaşımla derslerin tamamının online olması yani canlı olması idi. İlk günlerde internet altyapısına ani yüklenmeden kaynaklanan teknik aksaklıklar da yaşandı. Velilerimizin çocuğunu ekran başında öğretmene teslim edip zamanın çoğunu orada geçirmesi yönüne beklentileri olabilir. Tıpkı okula gönderdiği gibi. Ancak şuan için internet altyapımız bu kadar yoğun bir canlı yayın iletişimi yükünü tüm ülke genelinde kaldıracak yapıda değil, aslında sistem olarak sorun yaşanmasa bile evdeki internetlerin kotası olarak bunu ele alabiliriz. Bir evde birden fazla kişi internetten faydalanıyor, öğrencimiz 5 gün yoğun bir ders programı alıyor. Bazı yerlerde ev internetlerinde yeni paketler tanımlamak durumunda kalan öğrencilerimiz oldu, ilerleyen süreçte bu konu göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılabilir.

''OKULUN DÖRT DUVARLA SINIRLI OLMADIĞI GÖRÜLDÜ''

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemi ile birlikte eğitimler bugün online gerçekleşiyor. Bugün baktığımızda bu yaşadıklarımız eğitimin dijitalleşmesini nasıl etkileyecek?

Eğitimde dijitalleşme aslında uzun yıllardır konuşulan bir kavram. Koronavirüs sürecinden sonra çok hızlı adapte olunup evlerimize girdiği için daha yakından deneyimledik. Ancak eğitimcilerin ve öğrencilerin okulun dört duvarla sınırlı olmadığını görmelerini sağladı. Veliler öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını, hayatı da öğrettiğini evde yakından deneyimleme fırsatı olmuştur. Ayrıca toplum olarak ve özellikle velilerin okulun ve eğitimcilerin yaptığı işin ne kadar kıymetli olduğunu daha derinden hissetmelerini sağlayan, eğitim öğretimin ne kadar önemli, ne kadar farklı parametreleri olan ve ne kadar da zor bir iş olduğunu daha iyi hissetmelerini sağlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum.

''SOYUT İÇERİKLER SOMUTLAŞTIRILIP KULLANILACAK''

''Yaşadığımız bu durum fiili bir durum, ideal olan değil aslında. İdeal olan okullardır, yüz yüze eğitim ve öğretimdir. Ancak teknoloji de eğitime dahil edilmelidir. Korona pandemisi bittikten sonra okulun ve öğretmenlerin kıymetinin daha da artacağını düşünüyorum. Teknoloji amaç değil araç olarak eğitim öğretim sürecinde destekleyici, tamamlayıcı ve geliştirici araç olarak daha yoğun kullanılacak. Ders içeriklerinde teknoloji kullanılarak soyuttan somuta geçiş hızlanacak. Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile soyut içerikler somutlaştırılıp öğretimde kullanılacak. Örneğin nükleer reaktöre gitmeden reaktörlerdeki nükleer reaksiyonları, reaktörlerdeki süreçleri içindeymiş gibi hissedebilecek ve öğrenebilecek. Atom altı parçacıklardan, uzayın derinliklerine, hücrelerden virüslerin içerine kadar gidip görerek, duyarak ve hissederek öğrenmek mümkün olacak. Diğer bir konu da öğrenme şekli ve hızı ile ilgili. Teknoloji ve yapay zeka ile öğrencinin öğrenme potansiyelleri ve şekilleri, başarılı ve başarısız olabileceği alan konu ve yöntemler gibi teşhisler yapılıp öğrenme içerik ve süreçleri bu bulgulara göre tasarlanabilecek.''

YAPAY ZEKA DESTEKLİ METODBOX GELİŞTİRİLDİ

Peki, uzun vadede sadece online eğitim sürdürülebilir bir sistem olur mu? Yoksa öğrencilerin okullarda, arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte ders yapması daha mı verimli olur?

Online eğitim aslında zaten okullarda hali hazırda uygulanan bir sistem, örneğin biz hem online hem yüz yüze eğitim ile karma bir sistem uyguluyoruz. Uğur Okulları olarak bu süreçte çok hızlı bir aksiyon alarak 4 yıldır geliştirmekte olduğumuz ve 2 yıldır da okullarımızda aktif olarak kullandığımız internet tabanlı ve yapay zeka destekli öğrenme-öğretme platformumuz Metodbox uygulamasının kapsamını geliştirdik ve ilk asenkron derslerimize 23 Mart'ta başladık. Deneyimli öğretmen kadromuzun oluşturduğu ve ders kitaplarının içeriklerine paralel konu anlatım videoları, soru çözüm videoları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama ve LGS/YKS deneme sınavları, duyurular, ödev ve takip, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, akademik ve kişisel gelişim dosyası (e-portfolyo) gibi birçok farklı özellik ile hem öğrenci hem öğretmen hem de velilerin kullanımını yaygınlaştırdık.

''DERSLERE KATILIM %95 ORANINDA''

Metodbox ile eğitime teknolojik desteğimizi sağladık. Sistemimize ortalama her gün ortalama 74 bin aktif kullanıcı giriş yapıyor. Bu süreçte derslere yüzde 95 oranında katılım alıyoruz. Türkiye'nin 50 farklı ilindeki öğrencilerimize ulaşıyoruz. 30 Mart haftası itibari ile de senkron yani canlı interaktif derslere başladık. Her öğrencimiz, her dersin haftada belirli sayıdaki ders saatini canlı ve sınıfı ile birlikte olarak öğretmeninden alıyor. Ancak Metodbox sistemimizi online eğitim süreci öncesinde de aktif olarak kullanıyorduk. Yani aslında keskin bir ayrım yapmak eğitimin sürdürülebilirliği açısından verimli olmaz. Öğrencilerimiz hem okula gelmeli, yüz yüze iletişimini ve eğitimini sürdürmeli hem de teknolojiden faydalanmalı. Bu nedenle teknoloji ile eğitimin harmanlandığı karma bir eğitim her zaman en sürdürülebilir tercih olacaktır.

''ÖĞRETMENLER, ALGILARI HEP AKTİF TUTMAYA ÇALIŞIYOR''

Uzaktan eğitim konusunu meslektaşlarınızla da konuştuğunuzu düşünüyorum. Öğretmenler uzaktan eğitim konusunda ne düşünüyor?

Öğretmenlerimiz eğitimlerine okuldaki gibi aynen devam ediyor. Özellikle okul öncesi ve ilkokul grubu öğrencilerimizin derslere katılımını teşvik etmek ve onların ilgisini aktif tutmak diğer kademelere göre daha farklı oluyor. Burada canlı yayınlar ve interaktif bir ortamla motivasyonu sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz evlerinde bazen bir masal karakteri oluyor, bazen bir bilim insanı olup deneyler yapıyor ve algılarını hep aktif tutmaya çalışıyor. Çocuklarımız arkadaşlarını da özlüyor, o nedenle sınıfın birbirini görebileceği derslerle onları okuldan koparmamaya, iletişim içinde derslerini işlemelerine özen gösteriyoruz. Her hafta kişisel gelişim, bilim, spor ve sanat alanlarında evlere ilettiğimiz aktivitelerle süreci destekliyoruz. Haftanın belli günleri drama bölüm başkanımızın sosyal medya üzerinden canlı kitap okuma kitap saatleri var. Buna İngilizce kitap okuma saatlerini de ekliyoruz. Ayrıca Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz de öğrenci, öğretmen ve velilere haftalık öneriler paylaşıyorlar.

''ÖĞRETMEN MERKEZLİ EĞİTİMDEN ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİME YÖNELECEĞİZ''

Fakat öğretmenlik mesleği adına burada altını çizmemiz gereken bir konu var. Okullarımızda geleceğin mesleklerinden bahsediyoruz. Veri Madenciliği, Robot Psikologluğu gibi mesleklerden söz edilirken öğretmenliğin aynı kalmasını beklemek doğru olmaz. Önümüzdeki yıllarda aslında öğretmen merkezli eğitimden çıkarak öğrenci odaklı eğitime yöneleceğimizi dile getirebiliriz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanımız ve kurucumuz Enver Yücel'in dediği gibi, artık öğretmenlerin tahtada ders anlattığı ve bilgilerini öğrenciye aktardığı, transfer ettiği devri geride bıraktık. Artık her bilgi öğrencilerin elinin altında; telefonlarda, bilgisayarlarda. Öğretmenler ve okullar olarak öğrencilere daha derin bilgiler ve yetenekler kazandırmalıyız. 21. yüzyıl becerilerini edindirmeliyiz, teknolojiyi hayatımıza entegre etmeli, üretmeli ve bundan faydalanmalıyız. Eski yaklaşımlara göre yeni dönemde öğretim yapamayız. Öğretmenlerin bunu anlıyor ve kendini bu yönde geliştiriyor olmaları gerekiyor. Öğretmenlerin artık yalnızca öğretmen yani öğretici değil mentör, koç, yol gösteren, izleyen ve yönlendiren mekanizmalar olacağını öngörebiliriz.

''TÜKETEN DEĞİL, TEKNOLOJİ ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ''

Online eğitimi, pandemi sonrasındaki eğitime dahil etmeyi düşünüyor musunuz? Eğitimin yeni normlarında online eğitimin yeri olacak mı?

Aslında yukarıda bahsettiğim gibi eğitim, teknoloji olmadan düşünülemez. Biz şu anda okullarımızda teknolojiden faydalanıyoruz hatta teknolojiyi üretiyoruz. Öğrencilerimiz Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde kodlama, robotik, nesnelerin internetini öğreniyor; STEM derslerinde disiplinlerarası kazanımları günlük yaşamlarına döküyor. Pandemi öncesinde de var olan "teknolojiyi yalnızca tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştiriyoruz" felsefemizi aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Online eğitimi ve teknolojiyi süreçlerine dahil etmeyen eğitim kurumlarının, gelecekte öğrencilere fayda sağlayacağını düşünmüyorum.

''TEKNOLOJİ, ZAMAN VE MEKAN BAKIMINDAN KONFOR SAĞLIYOR''

Bu soruma lütfen yönetici olarak değil de veli olarak cevap verin. Sizce fiziksel eğitim mi daha verimli online eğitim mi? Bize biraz bu iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarından bahseden misiniz?

Dünya büyük bir hızla değişiyor. Teknolojiyi anlamak için getirdiği avantaj ve dezavantajları da bilmek gerekiyor. Artık eğitim, tüketim, hizmet gibi birçok sektör dijitale kayıyor. Bilim ve teknoloji hayatımıza dokunuyor, fayda sağlıyor. Bilgiye hızlı erişiyoruz, neredeyse her sorumuza yanıt, görüş bulabiliyoruz. Bir tıkla ihtiyaçlarımızı gidebiliyoruz, dünyanın her yerindeki sevdiklerimizle anlık iletişim kurabiliyoruz. Sağlığımız, eğitimimiz için faydalanıyoruz. Hatta ileride etkinlikler bile uzaktan ve dijital platformlarda yapılabilecek. Okullarımızda 3D yazıcılarımızla sağlık çalışanlarımız için siperlik üretiyoruz. Öğrencilerimiz güvenlik amaçlı robot kol yapıyor, işitme engelliler için kodlama ile sesi yazıya çeviren gözlük tasarlıyor. Bunlar bilimin, teknolojinin hayatımız içindeki güncel örneklerinden ve faydalarından. Bütün bunlar zaman ve mekan bakımından konfor sağlıyor. Belki 5 yıl önce hayal bile edemezdik.

''BEYİN GÜCÜMÜZÜ HER DAİM KULLANMAYA DEVAM ETMELİYİZ''

Ancak teknolojiden faydalanırken iyi bir dijital okuryazarlık da gerekiyor. Verilerin doğruluğunun analizi, dijitale ayrılan zaman – özellikle de çocuklarımızın ayırdığı zaman- çok iyi yönetilmeli. Onları "teknolojiden korumak" olarak sürece bakmamalıyız, artık teknoloji hepimizin hayatının parçası. Ancak zamanı doğru yönetmelerini, bundan doğru faydalanmalarını, siber zorbalığın ne olduğunu iyi anlatmalıyız. Elimizin altında her an teknolojiye erişim imkanı olması düşünmemizi de belki azaltıyor. Artık hesap yapmıyoruz telefonlarımız var. Hafızamızı kullanmıyoruz, telefonumuzda takvim ve not defteri var. Telefonumuz yanımızda değilse akıllı saatimiz hatırlatıyor. Bunların farkında olmalı, olumsuz olabilecek yönlerin kendi bilincimizle önüne geçmeliyiz. Beyin gücümüzü her daim kullanmaya devam etmeliyiz. Ayrıca teknolojinin ekonomik, biyolojik, sosyal, psikolojik ve çevresel etkilerini de düşünmemiz lazım. Korona pandemisi döneminde dünyadaki ve İstanbul dahil önemli şehirlerdeki hava kalitesi artmış. Neden? Bunu iyi analiz etmek ve buradan hareketle dezavantajlarının farkında olmamız gerekir.

''AİLEYLE BİRLİKTE KALİTE ZAMAN GEÇİRMEK GEREKİYOR''

Milyonlarca öğrenci eğitimini evden gerçekleştiriyor. Öğrencilere ve ailelerine ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?

Velilerimize bazı önemli hatırlatmalar yapmak istiyorum. Öğrenciler her gün uzaktan eğitim için ekran önünde belirli bir süre geçiriyorlar. Öğrencilerimizin en az bu kadar süreyi de ailesiyle birlikte veya tek başına ders dışı kaliteli zaman olarak geçirmesi gerekiyor. Örneğin aile ile birlikte etkinlik, egzersiz, araştırmalar, kitap okuma, evde yapılabilecek deneyler, güncel veya diğer konularda tartışma gibi. Diğer bir öneri de sosyal izolasyon döneminde öğrencinin sosyal ve psikolojik gelişiminin de izole olmaması, yaşanılan durumun bu gelişime ket vurmaması. Bu olumsuzluğun yaşanmaması için çeşitli yollara başvurulabilir. Aile olarak birlikte kaliteli zaman geçirmenin yanında öğrencinin internet üzerinden okul arkadaşı veya diğer arkadaşları ile canlı olarak görüşmelerini ve pozitif etkileşime devam etmelerini sağlamak da gerekiyor. Tabii burada internet güvenliğine de dikkat edilmesi çok önemli. Özellikle sosyal medya kullanımı, internet üzerinden oyun oynama, internette geçirilen süre ve güvenli internet kullanımı konularında dikkatli olmaları gerekiyor.

En önemli konulardan biri de bu sosyal izolasyon sürecinde beslenme ve uyku düzeninin korunmasıdır. Evde bulunulan süre içerisinde dengeli beslenmeye özen göstermek, uyku düzeninin bozulmadan akşam belli saatte uyuma ve sabah belli saatte uyanma ve kalkma olarak devam ettirilmesi bedensel ve psikolojik gelişim için çok önemlidir.

''SINAVLARA HAZIRLIKTA 52 YILDIR ÖNCÜ MARKAYIZ''

Sınav gruplarına da birkaç önerim olacak. Biliyorsunuz, içerisinden geçtiğimiz süreç nedeniyle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamı, MEB tarafınca yeniden düzenlendi. LGS sadece yüz yüze öğretimi yapılan konuları kapsayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ise ÖSYM 25-26 Temmuz 2020'de yapılacağını açıkladı. Öncelikle tüm öğrencilerin bu durumun fırsata çevrilebilecek bir durum olduğunu bilmelerini ve bu kararları iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu süreçte hayallerindeki okulların farklı özelliklerini değerlendirmeye önem vermeliler. Okulun yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sağladığı yan olanaklar önemli kriterlerdir. Araştırma yapmalılar, kendi hayalleri doğrultusunda ilerlemeliler. Biz Uğur Okulları olarak aslında 52 yıldır sınavlara hazırlıkta öncü bir markayız. Şuanda da geçmişin deneyimini geleceğin eğitimi ile buluşturuyoruz ve özgün sorulardan oluşan deneme sınavlarımızı her hafta öğrencilerimize uyguluyoruz. Denemeler hangi konuda eksiğiniz olduğunu, hangi soru tipinde zorlandığınızı saptayan en iyi göstergedir. Deneme sınavları sonrası konu eksiği var ise tamamlanmalıdır. Bol bol deneme sınavı çözülmesini öneriyorum.