Koronavirüsün fotoğraflı anısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüsün fotoğraflı anısı - Haberler
İstanbul, İzmit, Güncel

Koronavirüsün fotoğraflı anısı

İZMİT'te, emekli orman mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Serdar Akyay (64) hazırladığı 'Corona-19 Hatırası' yazılı pankartı evinin önündeki ağaçlara asarak, poz verenlerin fotoğrafını çekiyor.

13.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:41
Koronavirüsün fotoğraflı anısı

İZMİT'te, emekli orman mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Serdar Akyay (64) hazırladığı 'Corona-19 Hatırası' yazılı pankartı evinin önündeki ağaçlara asarak, poz verenlerin fotoğrafını çekiyor. Serdar Akyay, önemli bir salgının da anısını olmasını istediğini belirterek, "İnsanlara biraz moral olsun, biraz neşe katsın, acı da olsa bir anı olsun istedim" dedi.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde yaşayan emekli orman mühendisi Serdar Akyay, komşularıyla birlikte hazırladığı 'Corona-19 Hatırası' yazılı pankartı evinin önündeki ağaçlara astı. Pankart mahalle halkının ilgi odağı oldu. Çocukluğundan beri fotoğraf sanatı ile ilgilendiğini ifade eden Serdar Akyay, yoldan geçerken pankarta ilgi gösterenlerin fotoğraflarını çekerek bir anı albümü oluşturuyor.

Zorlu salgın sürecinde insanlara moral vermek istediğini söyleyen Serdar Akyay, "Fotoğraf sanatıyla, eğitimiyle, eğitmenliğiyle ilgileniyorum. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizde de herkesin morali bozuk. İnsanları gülümsetmek, tarihe bir not düşmek istedim. İstanbul'a gittiğinizde mutlaka İstanbul hatırası fotoğrafı çekersiniz. Eskiden beri böyle bir adet olmuştur. Ben de böyle bir şey düşünerek sokağımıza böyle bir pankart astım. İnsanlara biraz moral olsun, biraz neşe katsın, acı da olsa bir anı olsun istedim. Geçmişte hatırlamak istemediğimiz bir sürü anı vardır. Böyle ülkemize mal olmuş, dünyaya mal olmuş önemli bir salgının da anısı olsun istedim." dedi.İnsanların evlerinde kalması gerektiğini, ancak mecburen çıkmak zorunda olanların bir fotoğraf çekmek için durmasında bir sakınca olmadığını belirten Serdar Akyay, şöyle konuştu: "Bizim sokağımız biraz sakin bir sokak. Fakat bu sakinliğe oranla insanların ilgisi güzel. İnsanlar bakıyor, merak edip inceliyor. Ben de o arada penceremden onların fotoğrafını çekiyorum. Şu anda çıkması gereken insanlar çıkabiliyor. Ekmek almaya, markete gidip geliyorlar. O aralarda bir fotoğraf da çekebilirler. Sosyal mesafeyi de koruduktan sonra bir sıkıntı yok."

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 6,5 saatte geçti
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Can Ece Erken Acun Ilıcalı Süleyman Soylu
Spor Falcao Ali Koç Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Koronavirüsün fotoğraflı anısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:30:23. #1.15#
title