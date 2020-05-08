Koronavirüsün etkisiyle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 64 düştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkisiyle dünya genelinde turizm faaliyetleri durma noktasına geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkisiyle dünya genelinde turizm faaliyetleri durma noktasına geldi. 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı da koronovirüsün etkisiyle azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre mart ayında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 düştü. Türkiye şubat ayında 2 milyon 196 bin 453 misafir ağırlarken, mart ayında bu rakam 968 bin 537 oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yılın ilk 3 ayında turizm ile alakalı basına 44 bin 422 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ise o zaman çıkan haber adedi 64 bin 486 adet olduğu görüldü. Böylelikle turizmde yaşanan olumsuz etkinin haber yansımalarını da etkilediği görüldü.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 64 DÜŞÜŞ

Kurumun, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği verilere göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının azaldığı kaydedildi. Böylelikle ocak ayında 2 milyon 287 bin 10 kişi Türkiye'ye ziyarete gelirken, şubat ayında 2 milyon 196 bin 453, mart ayında ise 968 bin 537 olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün etkisiyle dünya geneli turizm faaliyetlerinin durduğu kaydedilirken, mart ayında Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 düştüğü saptandı. Bu yıl Türkiye'ye en fazla ziyaret 78 bin 677 ile Bulgaristan'dan geldiği görüldü.

Kaynak: DHA